Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała Władimira Putina jako kandydata w marcowych wyborach prezydenckich w tym kraju. To będą piąte wybory prezydenckie Putina w jego politycznej karierze.

Władimir Putin / Vyacheslav Prokofyev / PAP/EPA

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o rejestracji Władimira Putina.

Szefowa CKW Ełła Pamfiłowa ogłosiła hasło wyborów, które zostaną przeprowadzone w dniach od 15 do 17 marca. Brzmi ono "Razem jesteśmy silni - Głosujcie na Rosję".

Od dziś to hasło pojawi się na billboardach w całej Rosji.

Pamfiłowa zaapelowała do Rosjan o poważne potraktowanie kampanii wyborczej, "aby pokazać dojrzałość obywatelską i troskę o to, co będzie się działo w kraju".

Przewodnicząca CKW zwróciła też uwagę na konsekwencje tego, jak kampania zostanie przeprowadzona.

O fotel prezydenta Rosji ubiega się 11 kandydatów. Rzecznik Kremla już zapowiedział, że Putin nie będzie uczestniczył w żadnych przedwyborczych debatach.