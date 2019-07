Instalację przedstawiającą wieloryby naturalnej wielkości wyłaniające się z morza odpadków umieściła przed węgierskim parlamentem w Budapeszcie organizacja Greenpeace. Akcja ma zwrócić uwagę na problem plastiku.

Wieloryby przed parlamentem. Greenpeace chce swoją akcją zwrócić uwagę na plastik / ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Wieloryby wyłaniają się z morza śmieci zebranych na włoskim wybrzeżu. Od środy rano instalacja przeniesiona zostanie w inne uczęszczane miejsce węgierskiej stolicy - na plac Ferenca Deaka. Potem - jak pisze agencja MTI - ma trafić do Polski.



Jak podkreślił ekspert organizacji Gergely Simon, rocznie produkuje się 300 mln ton plastiku, z czego około połowy przeznaczone jest do jednorazowego użytku, a Dunaj codziennie przenosi do morza 4,2 tony plastikowych odpadów. Zatem także my przyczyniamy się do zanieczyszczenia plastikiem - zaznaczył.

Instalację przedstawiającą wieloryby naturalnej wielkości wyłaniające się z morza odpadków umieściła przed węgierskim parlamentem w Budapeszcie organizacja Greenpeace / ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Greenpeace chce swoją akcją zwrócić uwagę na to, że podczas gdy w niektórych krajach - np. w Rumunii i Austrii - zdecydowano o zakazie używania jednorazowych torebek plastikowych, na Węgrzech jeszcze takiej decyzji nie podjęto.



Organizacja w internecie zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. "Co minutę do oceanów trafiają plastikowe śmieci, które wypełniłyby samochód ciężarowy, a dwie największe rzeki w kraju, Dunaj i Cisa, są zanieczyszczone mikroplastikiem. Zażądajmy razem, by także w naszym kraju nie można było używać jednorazowych torebek plastikowych - czytamy w dokumencie.