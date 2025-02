We francuskim departamencie Sabaudia ogromne głazy spadły na autostradę numer 90. Zablokowały one drogę do popularnych wśród turystów alpejskich kurortów narciarskich. Osoby podróżujące tą trasą musiały spędzić noc w tymczasowych schroniskach.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock W sobotę późnym rankiem, tuż przed godziną 11:00, na autostradę nr 90 runęły wielkie bloki skalne. Stało się to przy zjeździe nr 39 "Moûtiers-Nord" w pobliżu wąwozu Gorges de Ponserand. Doszło do osuwiska, w wyniku którego spadło kilka głazów, jeden z nich zderzył się z samochodem. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia, ale udało się ją ewakuować" - powiedział Ludovic Trautmann, który nadzorował utrudnienia, cytowany przez portal Francebleu. Jak wyjaśnił Trautmann, na drogę spadły dwa duże głazy "wielkości samochodu" i kilka mniejszych. Osoba, która została lekko ranna, to 62-latka kierująca pojazdem. Kobietę przewieziono do szpitala w Albertville. Ruch początkowo został całkowicie wstrzymany na drodze pod górę, później jednak uruchomiono ruch wahadłowy przez tunel Ponserand. Przez utrudniony przejazd około 1500 osób trafiło na noc do tymczasowych schronisk utworzonych w gminach Albertville, Moûtiers, Montmélian i Aix-les-Bains. Jak informuje portal, w niedzielę nadal występują utrudnienia, jednak nie są one już tak duże jak w sobotę. Po zawaleniu się skały, zespół złożony z geologów otrzymał zadanie przelotu nad klifem, z którego oderwały się bloki, w celu oceny jego stanu. Jak poinformowano - są one niestabilne i będą wymagały wzmocnienia. Zobacz również: Zełenski o pokoju i wojnie. "Bardzo niebezpieczne"

Kanada może ominąć cła. Wystarczy, że zostanie 51. stanem USA

Jechał ciężarówką i wpadł do zapadliska. Od pięciu dni próbują go uwolnić

Putin o politykach w Europie: Staną u stóp pana i pomerdają ogonami