​Naprawa 10 tysięcy mostów i ponad 30 tys. kilometrów dróg - to główne założenia przedstawionego przez prezydenta USA Joe Bidena planu wielkich inwestycji w infrastrukturę, wartego 2 biliony dolarów. Skupia się on także na miejscach pracy oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Plan opiera się na podwyżce stawki podatku od firm z 21 do 28 procent. To ma, według Białego Domu, pokryć koszt nowych inwestycji w ciągu 15 lat.

