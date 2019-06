​Wielka awaria prądu w Ameryce Południowej. Bez energii są mieszkańcy Argentyny i Urugwaju. Problemy są także w innych krajach. Firma energetyczna informuje, że przywrócono już dostawy prądu do pierwszych odbiorców. jednak osuwanie skutków potężnej awarii potrwa jeszcze kilka godzin.

O awarii poinformował argentyński dostawca Edesur. Ogromna awaria systemów sieci elektrycznej pozbawiła Argentynę i Urugwaj prądu - napisano na Twitterze.

Media podają, że do awarii doszło po godz. 7 czasu lokalnego. Wstrzymano wówczas m.in. ruch pociągów. W niektórych częściach Argentyny odbywają się dzisiaj wybory lokalne. Firma Edesur podała na Twitterze, że dostawy prądu przywrócono jak na razie do 34 tysięcy klientów. Z kolei urugwajski dostawca prądu, firma UTE, informuje o wznowieniu dostaw do terenach nad Atlantykiem.

W Argentynie i Urugwaju żyje łącznie 48 milionów ludzi. Problemy z energią wystąpiły także w częściach Brazylii, Paragwaju oraz Chile.

Rzecznik argentyńskiej Obrony Cywilnej Daniel Russo powiedział, że przywrócenie prądu w całym kraju zajmie "maksymalnie sześć godzin". Zaznaczył także, że awaria nie dotknęła szpitali, gdyż oddziały intensywnej terapii mają zapasowe agregaty.

Według argentyńskiego sekretarza rządu ds. energii Gustavo Lopetegui przyczyny awarii są jeszcze nieznane.