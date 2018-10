Dziś rano nie działał Instagram - popularny serwis społecznościowy. Awaria została już usunięta.

Użytkownikom, którzy próbowali zalogować się na Instagram wyświetlał się komunikat: "Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie".



Problemy z zalogowaniem do serwisu zgłaszali użytkownicy na całym świecie.



Instagram to fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych.



Do niedawna charakterystyczną cechą aplikacji był nadawany zdjęciom kwadratowy kształt.

W kwietniu 2012 roku serwis został kupiony przez Facebook.



Liczba użytkowników Instagrama stale rośnie. W kwietniu 2017 roku ich liczba przekroczyła 700 mln osób - z czego w Polsce ok. 2,5 mln osób.





