Policja krajowa (Policia Nacional) oraz żandarmeria (Guardia Civil) Hiszpanii rozbiły chińską mafię narkotykową działającą w centrum i na zachodzie kraju. W poniedziałek do wieczora zatrzymano 22 członków grupy przestępczej, która m.in. wysyłała narkotyki za granicę.

Jak poinformowała w poniedziałek hiszpańska policja, grupa mafijna kierowana była przez klan chińskich imigrantów zamieszkujących prowincję Badajoz na zachodzie kraju. Zajmowała się ona głównie hodowlą i sprzedażą marihuany.

Na trop grupy policja natrafiła w jednej z podmadryckich miejscowości, gdzie w 2018 r. odkryto magazyn narkotyków. Z czasem śledczy potwierdzili szereg zagranicznych kontaktów chińskiej grupy przestępczej.



Według śledczych głównym kierunkiem wysyłki wyrabianych przez zatrzymanych narkotyków była Wielka Brytania, gdzie chińskie mafie zarabiają od dwóch do trzech razy więcej niż na hiszpańskim rynku. Innymi adresatami wysyłki, prowadzonej za pośrednictwem kurierów grupy, były gangi narkotykowe we Włoszech i Francji.



Z ustaleń policji wynika, że tylko podczas jednego tygodnia chiński gang inkasował co najmniej 300 tys. euro ze sprzedaży narkotyków.



Z opublikowanego w styczniu br. raportu policji wynika, że chińskie mafie rozszerzają swoje wpływy i rozbudowują struktury w Hiszpanii. Według autorów dokumentu główne procedery, w które uwikłani są chińscy przestępcy, to uprawa narkotyków i handel nimi, a także oszustwa.



Według danych hiszpańskiego wymiaru ścigania tylko na terenie stołecznej aglomeracji aresztowanych zostało w 2018 r. ponad 130 członków chińskich grup mafijnych, czyli dwa razy więcej niż w 2017 r.



Szacunki śledczych dowodzą, że większość chińskich plantacji marihuany w Hiszpanii, szacowanych łącznie na ponad 35 mln euro, jest usytuowanych na terenie autonomicznej wspólnoty Madrytu.