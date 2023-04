Do uderzenia w ląd doszło w czwartek ok. godz. 18:00 czasu polskiego (piątek, północ czasu lokalnego), ok. 120 km na północny-wschód od miasta Port Hedland na północnym wybrzeżu stanu Australia Zachodnia.

Ilsa - jak się okazało - na szczęście szybko osłabła i nie spowodowała większych szkód. W miarę przemieszczania się nad Australią cyklon tropikalny będzie dalej tracił na sile, aż wkrótce całkowicie się rozproszy.

Lokalne władze poinformowały, że w niektórych miejscach zanotowano straty, ale nie było doniesień o ofiarach ani wezwań o pomoc. Żywioł ominął gęściej zaludnione rejony.