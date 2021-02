Zmasowany cyberatak na strony rządowe na Węgrzech. Jak podaje przedstawiciel kancelarii premiera Csaba Doemoetoer, po wypowiedziach Viktora Orbana o konsultacjach obywatelskich na temat znoszenia restrykcji epidemicznych, nastąpił atak na portal rejestracji na szczepienia, na stronę konsultacji, witrynę informacyjną rządu o koronawirusie oraz na portal rządowy kormany.hu.

Sekretarz stanu poinformował, że pracownicy Narodowego Urzędu Informacyjno-Komunikacyjnego (NISZ) podjęli niezbędne kroki informatyczne. Dodał, że w związku z atakami niektóre zakładki zaatakowanych stron są przejściowo niedostępne.



Doemoetoer powiedział, że trwa ustalanie adresów IP, z których nastąpił atak, i po szybkim sprawdzeniu zostanie niezwłocznie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.



Premier Węgier przyznał w piątek, że kraj jest "w niebezpiecznym momencie", bo wprawdzie jest już szczepionka i rząd rozpoczął konsultacje społeczne na temat łagodzenia obostrzeń epidemicznych, ale zaczęła się też trzecia fala zakażeń. Tak więc zaczął się wyścig dwóch krzywych: liczby osób zaszczepionych i nowych infekcji. Która będzie szybsza, ta przesądzi o naszej przyszłości - ocenił.



Na Węgrzech rośnie liczba zakażeń koronawirusem

Rząd Węgier rozpoczął w tym tygodniu konsultacje społeczne w internecie na temat rozluźniania restrykcji. Postawiono m.in. pytania o to, czy osoby zaszczepione powinny być zwolnione z niektórych obostrzeń, czy restrykcje należy znosić stopniowo, czy dopiero po zakończeniu pandemii i które z nich znieść w pierwszym rzędzie. Jedno z pytań dotyczy tego, czy do końca pandemii należy na Węgry wpuszczać tylko cudzoziemców, którzy się zaszczepili lub już przeszli Covid-19.



Od kilku tygodni na Węgrzech rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz zgonów na Covid-19. Według danych przytoczonych przez Orbana w ciągu ostatniej doby wykryto 3093 nowe infekcje, najwięcej od 24 grudnia, i zmarło 110 chorych na Covid-19, najwięcej od miesiąca.



Poprzedni raz informowano o serii cyberataków na strony rządowe pod koniec stycznia. Doszło wówczas do nich przede wszystkim z zagranicznych adresów IP. Ataki te były - jak podkreślono - "skoordynowane i zaawansowane" oraz spowodowały zakłócenia w działaniu niektórych portali. Jak dodano, celem ataków były głównie portale rządu i administracji publicznej, umożliwiające załatwianie spraw przez obywateli.