W środę rano papież Franciszek wyrusza do Panamy na XXXIV Światowe Dni Młodzieży. Zlot młodych katolików odbędzie się niecałe dwa i pół roku po poprzednim, w Krakowie, gdzie ogłoszono wybór tego kraju w Ameryce Środkowej jako gospodarza następnego spotkania.

Oczekuje się, że w Światowych Dniach Młodzieży udział weźmie około 250 tysięcy osób ze 155 krajów, w tym około 3500 Polaków. Mają oni być najliczniejszą grupą pielgrzymów z Europy.

Samolot z papieżem, jego świtą i kilkudziesięcioma dziennikarzami z całego świata wyląduje na lotnisku Tocumen w stolicy, Panamie, w środę po południu tamtejszego czasu po 13 godzinach lotu. Po krótkiej ceremonii Franciszek pojedzie do nuncjatury apostolskiej, gdzie będzie mieszkał przez cały pobyt. Na ten dzień nie zaplanowano już żadnych wydarzeń z jego udziałem.



W czwartek, 24 stycznia, rano przed Pałacem Prezydenckim w stolicy, Palacio de las Garzas, odbędzie się oficjalna ceremonia powitania papieża. Następnie Franciszek spotka się z prezydentem Panamy Juanem Carlosem Varelą. Był on obecny w Krakowie w 2016 roku, gdy papież ogłaszał wybór jego kraju jako gospodarza następnych ŚDM.



Po tej rozmowie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Palacio Bolivar, Franciszek spotka się z przedstawicielami wszystkich władz kraju i reprezentantami społeczeństwa, do których wygłosi przemówienie; pierwsze w czasie wizyty w Panamie.



W kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu papież spotka się przed południem z biskupami z krajów Ameryki Środkowej: Panamy, Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu i Nikaragui.



Po południu odbędzie się zaś z jego udziałem oficjalna ceremonia inauguracji Światowych Dni Młodzieży na błoniach Campo Santa Maria la Antigua nad brzegiem Pacyfiku, naprzeciwko Zatoki Panamskiej. Santa Maria la Antigua jest patronką Panamy.



Według lokalnych mediów w tym pierwszym wydarzeniu ŚDM i powitaniu z papieżem uczestniczyć będzie co najmniej 100 tysięcy osób.



W piątek, 25 stycznia, rano Franciszek uda się do zakładu karnego dla nieletnich w Las Garzas de Pacora na wschód od stolicy, gdzie odprawi liturgię pokutną. Wyspowiada tam grupę młodych więźniów w konfesjonale, który sami wykonali.



Po południu weźmie zaś udział w Drodze Krzyżowej na Campo Santa Maria la Antigua na nabrzeżu Cinta Costera.



W sobotę, 26 stycznia, papież odprawi rano mszę w bazylice katedralnej Santa Maria la Antigua. Następnie w siedzibie seminarium San Jose zje obiad z przedstawicielami młodzieży z całego świata. To stały punkt ŚDM.



Wieczorem Franciszek przewodniczyć zaś będzie czuwaniu z młodzieżą na błoniach świętego Jana Pawła II w Metro Park.



W niedzielę, czyli kulminacyjnym Dniu Światowych Dni Młodzieży wcześnie rano, bo już o godzinie 8 - co tłumaczy się koniecznością uniknięcia upału - papież odprawi kończącą je mszę na Campo San Juan Pablo II w Metro Park. Nie wiadomo, ile osób przybędzie, ale teren ten mieści 700 tysięcy ludzi.



Następnie odwiedzi Dom Dobrego Samarytanina, który jest ośrodkiem pobytu dla chorych na AIDS, którzy nie mają wsparcia rodziny ani funduszy na leczenie.



Po południu na stadionie imienia Rommela Fernandeza, panamskiego piłkarza, Franciszek spotka się z wolontariuszami ŚDM.



Po ceremonii pożegnania na stołecznym lotnisku po godzinie 18 odleci do Rzymu. Powrót do Wiecznego Miasta zaplanowano na przedpołudnie w poniedziałek, 28 stycznia.



