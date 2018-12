Zdjęcie papieża Franciszka z młodzieżą widnieje na torcie przygotowanym z okazji jego przypadających w poniedziałek 82. urodzin. Tort - jak co roku - wysłano do Watykanu z położonej w pobliżu cukierni.

Tort ma smak mango. Jajka i mleko pochodzą z gospodarstwa rolnego na terenie papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo - poinformowali cukiernicy.

Co roku mistrz cukiernictwa Francesco Ceravolo z położonej koło Watykanu ulicy Borgo Pio przygotowuje dekorację na urodzinowym cieście dla Franciszka ze specjalnym przekazem odnoszącym się do aktualnych wydarzeń. Tegoroczny nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się z udziałem papieża w Panamie 23-27 stycznia, a także do synodu biskupów na temat młodzieży, który odbył się w październiku.



Zrealizowaliśmy temat młodzieży i papieskiej podróży do Panamy także dobierając składniki; wykorzystaliśmy egzotyczny owoc w kremie - wyjaśnił Ceravolo. Przypomniał, że w Krakowie podczas poprzednich Światowych Dni Młodzieży w przemówieniu powitalnym papież pytał tysiące młodych ludzi, czy można zmienić stan rzeczy.



Odpowiedzią było jedno chóralne "tak". Staraliśmy się w wybranym wizerunku przedstawić uśmiechniętego Ojca Świętego w centrum tych zmian - podkreślił cukiernik w rozmowie z dziennikarzami.



Przed rokiem na torcie widniał rysunek znanego rzymskiego artysty, twórcy murali Mauro Pallotty, przedstawiający papieża z teczką dźwigającego kulę ziemską.