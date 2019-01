"Nie zapominajcie daty swojego chrztu" - wezwał wiernych papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie w niedzielę. Wcześniej w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił 27 niemowląt. W homilii wyznaczył rodzicom zadanie przekazywania wiary. "To robi się w domu" - podkreślił.

/ CLAUDIO PERI / PAP/EPA

Podczas południowego spotkania z tysiącami wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Niedzielę Chrztu Pańskiego Franciszek zachęcał ich do tego, by "zawsze zachowywać żywą i aktualną pamięć o swoim chrzcie".

Jak mówiłem wiele razy, bardzo ważne jest to, by znać datę swojego chrztu. Mógłbym zapytać: kto z was ją zna? Na pewno nie wszyscy - dodał papież.

Następnie podkreślił: "Jeśli ktoś z was jej nie zna, niech po powrocie do domu zapyta o nią swoich rodziców, dziadków, wujków, ojców chrzestnych, przyjaciół rodziny".

Nie zapominajcie tej daty. Niech będzie strzeżona w sercu, by świętować co roku z tej okazji - powiedział Franciszek.

Papież pozdrowił między innymi przybyłe z Polski grupy parafialne i neokatechumenalne.

Papież ochrzcił 27 niemowląt

Rano w Kaplicy Sykstyńskiej papież ochrzcił 27 niemowląt, w tym 12 chłopców i 15 dziewczynek.

Nigdy nie kłóćcie się przy dzieciach, nigdy - mówił zebranym rodzicom. Takie kłótnie małżonków to coś normalnego, byłoby dziwne, gdyby ich nie było. Ale róbcie to tak, aby dzieci tego nie słyszały i nie widziały. Nie wiecie, jak dziecko boi się, gdy widzi, że rodzice się kłócą - mówił. Czy kłócić się to coś złego? Nie zawsze, to normalne, ale tak, by nie widziały tego dzieci - powtórzył papież w improwizowanej homilii.

Przypomniał też o obowiązku przekazywania wiary. Ktoś powie mi: "dzieci muszą się jej uczyć". Tak, kiedy pójdą na lekcje katechizmu, będą dobrze studiować wiarę, ale wcześniej trzeba ją przekazywać - wyjaśnił.

I to jest wasza praca, zadanie, jakie otrzymujecie - dodał papież, zwracając się do rodziców. Jak powiedział, przekazuje się ją "w dialekcie domu".

Mszę w kaplicy konklawe koncelebrowali z Franciszkiem między innymi papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski i prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Georg Gaenswein.

Ochrzczone przez papieża niemowlęta to przede wszystkim dzieci pracowników Watykanu.