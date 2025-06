Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Izraela do najwyższego, odradzając wszelkie wyjazdy. Resort informuje o zamknięciu izraelskiej przestrzeni powietrznej i apeluje do Polaków przebywających w tym kraju o zachowanie szczególnej ostrożności.

Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Izraela / RALF HIRSCHBERGER/AFP/East News / Shutterstock W piątek wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys poinformowała, że MSZ podniosło ostrzeżenie przed wyjazdami do Izraela z poziomu 3 (zalecającego tylko niezbędne podróże) do poziomu 4, w którym resort odradza wszelkie wyjazdy. "W obecnej sytuacji MSZ nie widzi potrzeby ewakuacji Polaków z Izraela" - podkreśliła wiceminister. Resort zaznaczył, że "w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu została tymczasowo zamknięta przestrzeń powietrzna, a ruch lotniczy został wstrzymany". MSZ ostrzega, że również w najbliższych dniach możliwe są utrudnienia w ruchu lotniczym. Zalecenia dla Polaków w Izraelu Polakom przebywającym w Izraelu MSZ zaleca bezwzględne przestrzeganie komunikatów władz lokalnych oraz zainstalowanie aplikacji informujących o zagrożeniach, takich jak TZOFAR - Red Alert lub Home Front Command Red Alert. "Na terenie całego kraju rozmieszczony jest system alarmowy, ciągły dźwięk syren informuje o ostrzale rakietowym" - przypomina resort. Ministerstwo radzi, by w razie alarmu udać się do najbliższego schronu i zabrać ze sobą niezbędne rzeczy: jedzenie, wodę, latarkę, telefon, gaśnicę, kopie ważnych dokumentów, ładowarkę, ubrania, apteczkę i lekarstwa. MSZ apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz, co umożliwi kontakt z podróżnymi w razie nadzwyczajnych sytuacji. W razie pytań resort zaleca kontakt z ambasadą RP w Tel Awiwie, choć w piątek Wydział Konsularny Ambasady RP był nieczynny z powodu sytuacji bezpieczeństwa. Aktualne komunikaty i informacje dla podróżnych dostępne są na stronie: gov.pl/web/izrael/informacje-dla-podrozujacych. Sytuacja bezpieczeństwa i nowe zasady wjazdu MSZ przypomina, że Izrael to państwo zagrożone terroryzmem, a od 8 października 2023 r. obowiązuje tam stan wojny. "Terytorium Izraela narażone jest na ataki rakietowe oraz zamachy terrorystyczne. Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz" - apeluje MSZ. Resort ostrzega także przed możliwymi niepokojami społecznymi w Jerozolimie, Tel Awiwie i innych miastach oraz przypomina o nowych przepisach wjazdowych - od 1 stycznia 2025 r. konieczna jest elektroniczna zgoda ETA-IL. Atak Izraela na Iran W piątek nad ranem Izrael przeprowadził ataki na cele w Iranie, w tym na zakłady wzbogacania uranu w Natanz i obiekt w Parczin. Władze Iranu uznały działania Izraela za deklarację wojny i odpowiedziały atakiem dronów. Izraelski atak potępiły m.in. Arabia Saudyjska i inne państwa arabskie, uznając go za naruszenie prawa międzynarodowego.