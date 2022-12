Jej mąż Andreas Kronthaler, cytowany przez BBC, powiedział: "Będę kontynuował współpracę z Vivienne w moim sercu. Pracowaliśmy do końca, a ona zostawiła mi mnóstwo rzeczy do zrobienia".

Westwood zyskała rozgłos na modowej scenie w latach 70. dzięki swoim androgynicznym projektom, t-shirtom z hasłami i lekceważącemu podejściu do establishmentu. Do świata mody wniosła radykalną zmianę podejścia do tzw. stylu ulicy projektując m. in. stroje dla zespołu Sex Pistols.

Była znana jako zagorzała aktywistka. Wnosiła na wybieg sprawy, na których jej zależało, jak m.in. zmiany klimatu - podaje BBC.

Jej dom mody organizował pokazy w wielu miejscach na świecie, m.in. Paryżu, Mediolanie, Londynie i Nowym Jorku.

Królowa Elżbieta II przyznała jej tytuł szlachecki "za zasługi dla mody" i podczas oficjalnej ceremonii w pałacu Buckingham uhonorowała ją Orderem Imperium Brytyjskiego, przyznawanym obywatelom brytyjskim, którzy przyczynili się do rozsławienia Wielkiej Brytanii na całym świecie.