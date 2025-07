Silne ulewy, które w środę nawiedziły Koreę Południową, spowodowały powodzie oraz ewakuacje w prowincjach Chungcheong. W wyniku intensywnych opadów doszło do osuwisk i lokalnych podtopień. Władze ogłosiły drugi najwyższy stopień zagrożenia powodziowego.

Powódź w Korei Południowej. Ludzie brodzą przez zalaną ulicę w Gwangju / PAP/EPA/YONHAP / PAP

Najcięższa sytuacja panuje w mieście Seosan w prowincji Chungcheong Południowy, gdzie od środowego wieczoru spadło aż 344 mm deszczu. Szczególnie dramatyczne była sytuacja między godziną 1:46 a 2:46 w nocy ze środy na czwartek - w tym czasie zanotowano 114,9 mm opadów, co stanowi rekord lipca od początku prowadzenia pomiarów w 1968 roku.

W Cheongyang (Chungcheong Południowy) doszło do osuwiska, które doprowadziło do uwięzienia dwóch mieszkańców. Na szczęście zostali oni szybko uratowani przez służby ratunkowe i przetransportowani do szpitala. Doznali obrażeń nóg, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Intensywne opady wystąpiły również w Cheongju (Chungcheong Północny), gdzie deszcz osiągnął poziom 67,4 mm na godzinę, co plasuje to miasto na drugim miejscu w kraju pod względem intensywności opadów.

Strome ukształtowanie terenu w Korei Południowej i duża gęstość zaludnienia sprawiają, że obszary miejskie położone na zboczach wzgórz lub posiadające przestarzałe systemy odwadniające są szczególnie narażone na opady monsunowe.

Powódź w Korei Płd. Ostrzeżenia dla kolejnych regionów

W czwartek rano rządowe służby wysłały 26 alertów ostrzegawczych SMS, z czego aż 25 dotyczyło regionu Chungcheong. Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA) wydaje takie ostrzeżenia, gdy suma opadów przekracza 50 mm w ciągu godziny, a łączna suma w ciągu trzech godzin wynosi co najmniej 90 mm lub gdy jednorazowy opad przekracza 72 mm.

Meteorolodzy ostrzegają, że ulewy potrwają co najmniej do soboty. Prognozy przewidują, że do piątku:

w regionie Seulu oraz obu prowincjach Chungcheong może spaść 50-150 mm deszczu,

w prowincji Jeolla Północna - 30-100 mm,

w prowincjach Gwangju i Jeolla Południowa - 20-80 mm.

Od piątku intensywne opady mają objąć również południowe rejony kraju. W miastach takich jak Ulsan i Busan prognozowane są opady rzędu 100-200 mm.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie podróży w zalane rejony i śledzenie bieżących komunikatów meteorologicznych oraz zaleceń służb ratunkowych. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna.