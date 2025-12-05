Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wezwał Komisję Europejską do powstrzymania się od nakładania wielomilionowej kary na platformę X, należącą do Elona Muska. W jego opinii UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzegł Komisję Europejską przed nałożeniem kary na platformę X.

Komisja Europejska prowadzi kilka postępowań przeciwko X w związku z naruszeniami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA).

Wiceprzewodnicząca KE zapowiedziała zakończenie części dochodzeń do końca roku.

Administracja USA krytykuje unijne regulacje i oskarża UE o cenzurę oraz ataki na amerykańskie firmy technologiczne.

W tle toczą się negocjacje dotyczące porozumienia handlowego między USA a UE.

Wiceprezydent J.D. Vance w swoim wpisie na platformie X wyraził zaniepokojenie doniesieniami o możliwych karach finansowych, jakie Komisja Europejska może nałożyć na tę platformę. Według Vance’a Unia Europejska powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy za nic". Jego komentarz pojawił się w kontekście trwających postępowań przeciwko X, które dotyczą m.in. rozpowszechniania nielegalnych treści oraz manipulowania informacjami.

Komisja Europejska prowadzi dochodzenia

Komisja Europejska od ubiegłego roku prowadzi sześć dochodzeń wobec platformy X w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Trzy z nich są nadal w toku, a w przypadku pozostałych trzech KE przekazała już wstępną ocenę naruszenia przepisów.

Zarzuty dotyczą m.in. braku przejrzystości w targetowaniu reklam oraz niewystarczającej kontroli nad nielegalnymi treściami. W kwietniu pojawiły się informacje, że kara może sięgnąć nawet miliarda euro, jednak do tej pory nie zostały one oficjalnie potwierdzone.

Spór o regulacje i relacje handlowe

Amerykańska administracja od dłuższego czasu krytykuje unijne regulacje dotyczące firm technologicznych. Prezydent oraz przedstawiciele rządu wielokrotnie zarzucali UE prowadzenie polityki wymierzonej w amerykańskie przedsiębiorstwa.

Sekretarz handlu Howard Lutnick stwierdził ostatnio, że UE powinna "odpuścić" amerykańskim gigantom, jeśli zależy jej na zawarciu korzystnego porozumienia handlowego. J.D. Vance z kolei oskarżył państwa europejskie i Wielką Brytanię o cenzurę i porównał je do ZSRR.