Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wezwał Komisję Europejską do powstrzymania się od nakładania wielomilionowej kary na platformę X, należącą do Elona Muska. W jego opinii UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.
- Wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzegł Komisję Europejską przed nałożeniem kary na platformę X.
- Komisja Europejska prowadzi kilka postępowań przeciwko X w związku z naruszeniami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA).
- Wiceprzewodnicząca KE zapowiedziała zakończenie części dochodzeń do końca roku.
- Administracja USA krytykuje unijne regulacje i oskarża UE o cenzurę oraz ataki na amerykańskie firmy technologiczne.
- W tle toczą się negocjacje dotyczące porozumienia handlowego między USA a UE.
Wiceprezydent J.D. Vance w swoim wpisie na platformie X wyraził zaniepokojenie doniesieniami o możliwych karach finansowych, jakie Komisja Europejska może nałożyć na tę platformę. Według Vance’a Unia Europejska powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy za nic". Jego komentarz pojawił się w kontekście trwających postępowań przeciwko X, które dotyczą m.in. rozpowszechniania nielegalnych treści oraz manipulowania informacjami.
Komisja Europejska od ubiegłego roku prowadzi sześć dochodzeń wobec platformy X w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Trzy z nich są nadal w toku, a w przypadku pozostałych trzech KE przekazała już wstępną ocenę naruszenia przepisów.
Zarzuty dotyczą m.in. braku przejrzystości w targetowaniu reklam oraz niewystarczającej kontroli nad nielegalnymi treściami. W kwietniu pojawiły się informacje, że kara może sięgnąć nawet miliarda euro, jednak do tej pory nie zostały one oficjalnie potwierdzone.
Amerykańska administracja od dłuższego czasu krytykuje unijne regulacje dotyczące firm technologicznych. Prezydent oraz przedstawiciele rządu wielokrotnie zarzucali UE prowadzenie polityki wymierzonej w amerykańskie przedsiębiorstwa.
Sekretarz handlu Howard Lutnick stwierdził ostatnio, że UE powinna "odpuścić" amerykańskim gigantom, jeśli zależy jej na zawarciu korzystnego porozumienia handlowego. J.D. Vance z kolei oskarżył państwa europejskie i Wielką Brytanię o cenzurę i porównał je do ZSRR.