Żołnierze marynarki wojennej razem z okolicznymi mieszkańcami uratowali ponad 100 wielorybów, które utknęły na plaży Panadura na południowo-zachodnim wybrzeżu Sri Lanki - poinformowała lankijska marynarka.

Uratowano ponad 100 wielorybów, które utknęły na plaży / PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE /

Zepchnęliśmy je wszystkie z powrotem (do wody - PAP) zeszłej nocy, około 100-120 wielorybów - powiedział agencji Reutera rzecznik marynarki wojennej kpt. Indika de Silva. Dodał, że cztery walenie zginęły.

Rybak Upul Ranjith powiedział, że łowił ryby, kiedy zobaczył, że około 100 wielorybów utknęło na plaży. Nie wiem, dlaczego do tego doszło. Nigdy wcześniej się nic takiego się nie wydarzyło. Widziałem to po raz pierwszy - dodał Ranjith.



Okoliczni mieszkańcy pomagali ratować wieloryby, mimo że obowiązywała godzina policyjna związana z pandemią koronawirusa.



Zjawisko uwięzienia wielorybów w płytkiej wodzie pozostaje w dużej mierze tajemnicą dla naukowców. We wrześniu kilkaset waleni utknęło na mieliźnie w Australii i zginęło.

Uratowano ponad 100 wielorybów, które utknęły na plaży / PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE /