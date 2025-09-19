Sąd w Denpasar, stolicy indonezyjskiej wyspy Bali, skazał 40-letniego Ukraińca Romana Nazarenkę na karę dożywotniego więzienia za produkcję marihuany i mefedronu. Mężczyzna działał w zorganizowanej grupie przestępczej, współpracując z Rosjaninem - mimo trwającej wojny między ich krajami.

Współpracował z Rosjaninem; dożywocie dla Ukraińca za produkcję narkotyków na Bali (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Uzasadniając surowy wyrok, sędzia podkreśliła, że działalność przestępcza Romana Nazarenki "mogłaby zniszczyć stan psychiczny młodego pokolenia". Indonezyjskie prawo antynarkotykowe przewiduje za podobne przestępstwa nawet karę śmierci.

40-letni obywatel Ukrainy, poszukiwany przez Interpol, został zatrzymany w grudniu 2024 r. w Bangkoku po siedmiu miesiącach ucieczki. Według prokuratury był jednym z głównych organizatorów procederu - rekrutował wspólników, dostarczał sprzęt i nadzorował produkcję. Sam oskarżony twierdził, że został wrobiony.

Wcześniej w tej samej sprawie na 20 lat więzienia skazano dwóch braci z Ukrainy i jednego Rosjanina. Domniemany szef grupy, Rosjanin, pozostaje na wolności.

Współpracowali mimo wojny

Szef indonezyjskiej Narodowej Agencji Antynarkotykowej Marthinus Hukom zwrócił uwagę na nietypową współpracę osób pochodzących z krajów toczących ze sobą wojnę.

Dwa kraje są w stanie wojny, ale tutaj, na Bali, ich obywatele są partnerami w przestępstwie, angażując się w nielegalny handel narkotykami - powiedział, cytowany przez dziennik "South China Morning Post".