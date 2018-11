Ukraina wprowadza stan wojenny w kraju w odpowiedzi na konflikt z Rosją na Morzu Azowskim. W Chinach urodziły się genetycznie zmodyfikowane bliźniaczki. Zmarł legendarny włoski reżyser Bernardo Bertolucci, twórca m.in. "Ostatniego tanga w Paryżu". To jedne z wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w poniedziałek 26 listopada. Specjalne dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z całego dnia.

Ukraina wprowadza stan wojenny. Parlament zatwierdził dekret Poroszenki

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Początkowo miał obowiązywać przez 60 dni, potem po kłótni w parlamencie prezydent zdecydował się, że będzie trwał 30 dni. Dekret wieczorem zatwierdziła Rada Najwyższa, czyli ukraiński parlament. W niedzielę doszło do zaostrzenia kryzysu na linii Rosja - Ukraina. Trzy ukraińskie jednostki zostały ostrzelane i zajęte przez rosyjskie siły specjalne.

Stan wojenny na Ukrainie będzie ograniczony wyłącznie do obszarów położonych przy granicy z Rosją, Naddniestrzem oraz obwodów nad Morzem Czarnym i Azowskim - powiedział Poroszenko w parlamencie.

Regulacje dotyczące stanu wojennego zostaną zastosowane tylko w przypadku rosyjskiej agresji lądowej i wkroczenia regularnych wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy poza granicami operacji (przeciwko prorosyjskim separatystom w Donbasie) na wschodzie kraju i Krymu - podkreślił szef państwa.

Stoltenberg: Wszystkie państwa NATO wyrażają poparcie dla Ukrainy

Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że po użyciu siły przez Rosję w rejonie Morza Azowskiego wszystkie państwa sojusznicze NATO wyrażają pełne poparcie dla Ukrainy. Wezwał też Rosję do zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia marynarzy tego kraju.

Wszyscy sojusznicy wyrazili pełne poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. (...) Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły wojskowej przeciwko ukraińskim okrętom i marynarzom, dlatego wzywamy Rosję do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich marynarzy i zwrotu okrętów, które zostały wczoraj przejęte - oświadczył Stoltenberg.

Sensacyjne doniesienia z Chin. Urodziły się genetycznie zmodyfikowane bliźniaczki

Genetyczna modyfikacja embrionów staje się faktem? Chiński naukowiec, He Jiankui z Shenzhen, twierdzi, że w listopadzie przyszły na świat pierwsze dzieci, których genom został wcześniej, na etapie embrionalnym, zmodyfikowany. Sensacyjne doniesienia w tej sprawie przynosi agencja prasowa Associated Press. He Jiankui nie opublikował jeszcze swoich doniesień w prasie naukowej, ujawnił je w rozmowie z jednym z organizatorów rozpoczynającej się jutro w Hong Kongu konferencji naukowej "The Second International Summit on Human Genome Editing", wcześniej udzielił też wywiadu dziennikarce AP. Sprawa budzi olbrzymie kontrowersje.



Bernardo Bertolucci nie żyje. Legendarny reżyser miał 77 lat

Nie żyje włoski reżyser Bernardo Bertolucci. Legendarny twórca - m.in. takich filmów jak "Ostatnie tango w Paryżu" czy "Ostatni cesarz" - zmarł w wieku 77 lat. Chorował na nowotwór.



Co z rządowymi dopłatami do rachunków za prąd? Mają być tylko tymczasowe

Rządowe dopłaty do rachunków za prąd mają być tylko tymczasowe. Wypłacane przez rok, maksymalnie dwa. Taką ustawę chce zaproponować kierownictwo Ministerstwa Energii - ustalił dziennikarz RMF FM.



Sonda InSight wylądowała na Marsie

Sonda InSight dotarła do celu swej podróży. Po siedmiu miesiącach lotu z prędkością dochodzącą do 10 tysięcy km/h, krótko przed 21:00 wpadła w atmosferę Marsa i wylądowała na Czerwonej Planecie. Ostatnie minuty lotu to była prawdziwie ostra jazda, InSight weszła w atmosferę z prędkością dochodzącą nawet do 20 tysięcy km/h, wykorzystując najpierw jej opór, potem opór zwiększony przez spadochron, wreszcie hamujące silniki rakietowe zwolniła do 8 km/h. To wystarczyło, by bezpiecznie osiąść na trzech nogach.

Było to pierwsze udane lądowanie na Marsie od misji łazika Curiosity w 2012 roku. Nieco ponad dwa lata temu podczas próby lądowania rozbił się tam demonstracyjny lądownik Schiaparelli, wspólne dzieło Europejskiej Agencji Kosmicznej i rosyjskiego Roskosmosu.

Tragedia w sali zabaw: Nie żyje ojciec i 4-letni syn

Nie żyje 4-letnie dziecko, które wczoraj straciło przytomność w sali zabaw na Bemowie w Warszawie. W tym samym miejscu zasłabł i potem zmarł ojciec chłopca. Zabrał dziecko do bawialni w ramach widzenia pod nadzorem kuratora.



Gen. Koziej o konflikcie na Morzu Azowskim: Nie możemy oczekiwać twardej reakcji Zachodu

Putin chyba lubi wykorzystywać okazję, a taka mu się właśnie trafiła - tak o konflikcie na Morzu Azowskim mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Stanisław Koziej. Po pierwsze Zachód jest w kłopotach, po drugie sama Ukraina jest osłabiona przepychankami związanymi z wewnętrznymi wyborami, a po trzecie u niego samego trochę spada poparcie, a on zawsze wykorzystywał jakieś zewnętrzne zagrożenia do poprawy swego wizerunku - zauważa gość Marcina Zaborskiego.

Krasnodębski o wydarzeniach na Ukrainie: Nieprzypadkowo zbiegło się to z kwestią Brexitu

Ponad 700 aut stoi w Korczowej. Poroszenko zapewnił Dudę, że rozwiąże sprawę blokad na granicy

"Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapewnił prezydenta Andrzeja Dudę, że ukraiński rząd został zobowiązany do rozwiązania sprawy blokad przejść granicznych z Polską w ciągu najbliższych dni" - przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W niedzielę ukraińscy właściciele samochodów na zagranicznych numerach rejestracyjnych zablokowali drogi dojazdowe do przejść granicznych z Polską. Kierowcy są niezadowoleni z zaostrzenia zasad wwozu samochodów zarejestrowanych w krajach trzecich, które dotychczas - ze względu na luki prawne - były użytkowane bez zmiany numerów rejestracyjnych i uiszczania opłat skarbowych na terytorium Ukrainy.



Morawski odwołany z funkcji dyrektora Teatru Polskiego. Jest uchwała

Uchwałę o odwołaniu Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu podjął zarząd województwa dolnośląskiego. Pełniącym obowiązki dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławia został dotychczasowy wicedyrektor Kazimierz Budzanowski.



Phil Collins zaśpiewa w Warszawie!

Jeden z najwybitniejszych brytyjskich muzyków powraca na scenę i rusza w trasę koncertową po Europie. “Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę"- mówi Phil Collins. W Warszawie zaśpiewa 26 czerwca!



