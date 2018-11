Nie żyje włoski reżyser Bernardo Bertolucci. Legendarny twórca - m.in. takich filmów jak "Ostatnie tango w Paryżu" czy "Ostatni cesarz" - zmarł w wieku 77 lat. Chorował na nowotwór.

Filmy Bertolucciego były najbardziej znane są ze swej dopracowanej, pięknej strony wizualnej.

Jako reżyser zadebiutował filmem "Kostucha" w 1962 roku, do którego scenariusz napisał inny wybitny twórca - Pier Paolo Pasolini.



W 1971 roku Bertolucci został nominowany do Oscara za scenariusz adaptowany do filmu "Konformista" - jego bohaterem jest mężczyzna żyjący z piętnem zabójstwa, które przypadkowo popełnił w wieku 13 lat.

Jednym z najbardziej znanych dzieł Bertolluciego było nakręcone w 1972 film "Ostatnie tango w Paryżu" z Marlonem Brando w roli głównej. Film wywołał skandal z powodu śmiałych scen erotycznych.



Wysyp nagród przyniósł Bertolucciemu film "Ostatni cesarz" z 1987 roku. Obraz nagrodzono 9 Oscarami - w tym za najlepszy film roku, reżyserię i scenariusz.

W kolejnych latach Bertolucci wyreżyserował takie filmy jak m.in. "Pod osłoną nieba", "Mały Budda", "Ukryte pragnienia", "Rzymska opowieść" i "Marzyciele".



