Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "w bardzo krótkim czasie" podpisze umowę o dzieleniu z USA zysków z eksploatacji złóż naturalnych - tak uważa doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Mike Waltz. Swoje zdanie wyraził w piątek. Stwierdził również, że to przyczyni się do zakończenia wojny w Europie - a to razem z kresem konfliktu na Bliskim Wschodzie spowoduje, że Donald Trump otrzyma pokojową nagrodę Nobla.

Mike Waltz na CPAC / SHAWN THEW / PAP/EPA

Koło Waszyngtonu od środy do soboty odbywa się CPAC, czyli Conservative Action Policital Conference. Jest to największa doroczna konferencja konserwatywna w USA.

Uczestniczy w niej m.in. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz. I w jej trakcie zabrał głos w sprawie Ukrainy.

"Zobaczysz, że prezydent Zełenski podpisze tę umowę"

Waltz mówił na CPAC o umowie dotyczącej dzielenia przez Ukrainę z USA zysków z eksploatacji złóż naturalnych. Oto sedno sprawy: zobaczysz, że prezydent Zełenski podpisze tę umowę i zrobi to w bardzo krótkim czasie - powiedział Waltz podczas rozmowy.

Jego zdaniem to miałby być sposób na "zakończenie zabijania".

Waltz wypomniał ukraińskiemu prezydentowi, że to on sam zaproponował USA partnerstwo w sprawie zasobów naturalnych Ukrainy jeszcze we wrześniu jako część jego "planu zwycięstwa", lecz kiedy minister finansów przyjechał do Kijowa, by ją podpisać, Zełenski odmówił.

Waltz stwierdził, że Ameryce i jej podatnikom należy się zwrot pieniędzy za okazaną Ukrainie pomoc, twierdząc, że Europa pomaga Ukrainie w formie pożyczek zabezpieczonych dochodami z zamrożonych rosyjskich aktywów (w rzeczywistości takiej samej pożyczki udzieliły też USA). Ocenił również, że umowa ma być wielką szansą dla Ukrainy, bo potrzebuje ona amerykańskich inwestycji, by móc w pełni korzystać ze swoich złóż.

Co może być lepszego dla Ukrainy niż wejście w partnerstwo ekonomiczne ze Stanami Zjednoczonymi? Co może być lepszego niż zakończenie zabijania? - zapytał Waltz.

Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa?

Doradca amerykańskiego prezydenta stwierdził również, że Donald Trump zakończy wojny w Europie i na Bliskim Wschodzie i że na koniec zostanie nagrodzony pokojową nagrodą Nobla.

Komentarz Radosława Sikorskiego

Wypowiedź Waltza skomentował chwilę później szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który spotkał się z doradcą Trumpa na marginesie CPAC.

Waltz słusznie zauważył, że pierwotna koncepcja partnerstwa ukraińsko-amerykańskiego w sprawie wydobycia minerałów była koncepcją ukraińską, a teraz dwa państwa negocjują warunki. Normalna rzecz - powiedział minister, odpowiadając na pytanie PAP podczas spotkania z polskimi dziennikarzami.

Zaznaczył, że Polski ta umowa nie dotyczy i jest to sprawa między Ukrainą i USA. Jak rozumiem, mamy kolejny szkic umowy, tak jak to w negocjacjach biznesowych - dodał.

Trump: Zełenski negocjuje bez kart

Nie tylko Mike Waltz mówił w piątek o Ukrainie. Sam Donald Trump - po raz kolejny - w mocnych słowach odniósł się do Kijowa.

Miałem bardzo dobre rozmowy z (Władimirem) Putinem i nie tak dobre rozmowy z Ukrainą. Oni nie mają żadnych kart do gry, ale rozgrywają je twardo - kpił Trump podczas spotkania w Białym Domu z gubernatorami stanów.

Wcześniej podobnie sprawę komentował w radiowym wywiadzie udzielonym publicyście Fox News, Brianowi Kilmeadowi.

Patrzyłem na niego, jak negocjował bez kart. Nie ma żadnych kart. I mam tego dość. Po prostu mam tego dość - powiedział Trump, utyskując na żądania Zełenskiego, by go włączono do rozmów, które rozpoczęły się między USA i Rosją w Rijadzie.

On był na spotkaniach przez trzy lata i nic nie zostało zrobione. Więc nie sądzę, by to było zbyt ważne, by był obecny na spotkaniach - powiedział Trump.

Prezydent USA ponownie podważał przy tym winę, jaką Rosja ponosi za inwazję. Jak przyznał, to Rosja zaatakowała Ukrainę, lecz Ukraina "nie powinna jej była pozwolić na atak".

Oni by nie zaatakowali, gdybyśmy mieli ludzi, którzy wiedzieli, co robią. Joe Biden jest bardzo głupim człowiekiem - przekonywał. Trump argumentował, że Biden i Zełenski "mówili złe rzeczy", podczas gdy on bardzo łatwo dogadałby się z Putinem i uniknął wojny.

Za każdym razem, kiedy mówię: "o, to nie jest wina Rosji", zawsze jestem uderzany przez fake news. Ale mówię ci, Biden mówił złe rzeczy, Zełenski mówił złe rzeczy. I zostali zaatakowani przez większe i potężniejsze państwo - powiedział Trump.

Kto jeszcze uczestniczy w CPAC?

W konferencji CPAC w USA uczestniczy również były premier Mateusz Morawiecki, a także m.in. szef włoskiego rządu Giorgia Meloni, premier Słowacji Robert Fico oraz lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella.