"Nie obchodzi nas twoje szaleństwo"

Do wpisu Madonny odniósł się Dominik Tarczyński. "Nie obchodzi nas ani trochę twoje szaleństwo. Amerykanie znów przemówili" - rozpoczął swój wpis europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Idź się pi..... c, tak jak to robisz na scenie za pieniądze. Jeśli ci się nie podoba, przeprowadź się do Kanady albo Meksyku" - dodał Tarczyński.