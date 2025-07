Donald Trump poinformował, że podczas rozmowy telefonicznej z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem rozmawiał o sankcjach, które Ameryka może nałożyć na Rosję. Dodał jednak, że nie udało mu się osiągnąć żadnego postępu w kwestii wojny w Ukrainie i nie jest z tego powodu zadowolony.

/ BONNIE CASH / POOL / PAP

Czy na Rosję zostaną nałożone kolejne sankcje?

Według Trumpa Putin jest zaniepokojony możliwymi kolejnymi sankcjami i zdaje sobie sprawę, że mogą one zostać wprowadzone.

Po rozmowie telefonicznej z Putinem Trump stwierdził jednak, że nie udało mu się osiągnąć żadnego postępu w kwestii wojny na Ukrainie i nie jest z tego powodu zadowolony.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po rozmowie obu przywódców powiedział natomiast, że Rosja wolałaby osiągnąć swoje cele w Ukrainie środkami politycznymi i dyplomatycznymi, ale nie powstrzyma to "specjalnej operacji wojskowej".

W piątek Trump na pokładzie samolotu Air Force One powiedział też, że podczas rozmowy telefonicznej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omawiał możliwość wysłania rakiet obrony powietrznej Patriot na Ukrainę.

We wtorek Biały Dom poinformował o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej. Jak powiedziała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".

Co ze wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy? Kolejne sprzeczne komunikaty

W czwartek amerykański przywódca, zapytany o to, dlaczego USA wstrzymały dostawy części uzbrojenia dla Ukrainy, odpowiedział, że tak się nie stało, a Stany Zjednoczone nadal przekazują broń Ukrainie. Dajemy im broń, współpracujemy z nimi i próbujemy im pomóc. Ale (były prezydent Joe) Biden opustoszył cały nasz kraj, dając im broń. I musimy się upewnić, że nam jej wystarczy - oświadczył Trump.

Według portalu Axios "Trump powiedział, że chce pomóc w obronie powietrznej i że sprawdzi, co zostało wstrzymane, jeśli cokolwiek".

Na pokładzie Air Force One Trump powiedział też, że podpisał listy do 12 krajów, informujące o różnych poziomach taryf, którym będą podlegać towary importowane do Stanów Zjednoczonych. Listy mają być wysłane w poniedziałek.

Amerykański prezydent odmówił podania nazw krajów, do których listy zostaną wysłane w pierwszej kolejności.

9 lipca upływa 90-dniowe zawieszenie tych ceł. Wbrew swoim wcześniejszym wypowiedziom, Trump stwierdził, że nie rozważa przedłużenia tego terminu.