Blisko 76 kg kokainy o wartości około 5 mln lewów (2,5 mln euro) odkryła bułgarska policja w dużej partii bananów z Ekwadoru. Kontenery z podejrzanym ładunkiem przybyły do portu w Burgas pod koniec lipca i miały trafić do magazynu owoców i warzyw.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Statek handlowy przybył do portu Burgas z Ekwadoru, po drodze zatrzymywał się we Włoszech. Na jego pokładzie było 19 kontenerów z bananami, ułożonych w 20 tys. kartonowych pudeł.



Narkotyki znaleziono w czterech z nich przed transportem do magazynów. Wcześniej 3 tys. pudeł przetransportowano do Rumunii. Nie wiadomo, czy w nich były tylko banany.



Przedstawiciel policji w Burgas poinformował, że obecnie trwa kontrola wszystkich czterech krajowych magazynów należących do importera.



Według prokuratury szacunkowa wartość przejętej kokainy wynosi 5 mln lewów, ale po podzieleniu na mniejsze dawki w celu sprzedaży na ulicy wartość byłaby o wiele wyższa. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, ale dotąd nie ma zatrzymanych.