​Ponad 1,3 tony aromatyzowanego tytoniu do fajek wodnych bez polskich znaków akcyzy o rynkowej wartości prawie 1 mln zł ujawnili mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi Krajowej Administracji Skarbowej - poinformowała KAS w piątkowym komunikacie.



Paleta pełna nielegalnego mokrego tytoniu ujawniona przez mazowiecką Służbę Celno-Skarbową /Krajowa Administracja Skarbowa /Materiały prasowe



Właścicielem tytoniu okazał się obywatel Tunezji, który przechowywał go w jednej z podwarszawskich miejscowości. W pierwszej kolejności funkcjonariusze zlokalizowali pojazd, którym poruszał się mężczyzna, co pozwoliło na zatrzymanie go na gorącym uczynku podczas przygotowywania załadunku. Pytany o pochodzenie i przeznaczenie towaru znajdującego się w samochodzie, Tunezyjczyk zaczął uciekać.

Skarb Państwa mógł stracić na tym prawie 1,4 mln zł

Po dokładnym przeszukaniu samochodu, w którym znajdowało się 54 kg tytoniu, przeprowadzono kontrolę pomieszczenia magazynu. W jej wyniku ujawniono jeszcze ponad 1300 kg mokrego tytoniu niewiadomego pochodzenia - podała KAS. Łącznie z tytułu niezapłaconych podatków Skarb Państwa mógł stracić na tym prawie 1,4 mln zł. Mężczyzna został przesłuchany. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.

Pudełka aromatyzowanego tytoniu do fajek wodnych bez polskich znaków akcyzy / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Poza przepadkiem towaru, za tego typu przestępstwo grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest również zastosowanie obu tych sankcji łącznie - podała KAS.Eliminowanie szarej strefy to jeden z priorytetów

Opakowanie aromatyzowanego tytoniu do fajek wodnych bez polskich znaków akcyzy / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Krajowej Administracji Skarbowej. W tym obszarze zależy nam w szczególności na wsparciu uczciwych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na wolnym rynku. Jednocześnie nie ma i nie będzie tolerancji dla działania na szkodę Budżetu Państwa, dlatego nasze kontrole będą systematycznie kontynuowane – podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Opracowała: Barbara Stanuch