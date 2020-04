Trzy nagrania, na których widać UFO (Unidentified Flying Objects) opublikował oficjalnie Pentagon. Filmiki z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi zostały zarejestrowane przez pilotów Marynarki Wojennej USA.

Pentagon potwierdza: Na nagraniach jest UFO STORYFUL /X-news

Amerykańscy wojskowi uznali, że publikacja tych nagrań nie ujawnia żadnych poufnych danych i postanowili oficjalnie potwierdzić ich autentyczność. Nagrania od lat krążyły w sieci. Departament, publikując filmy, chciał rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące autentyczności nagrań. Obiekty na nagraniach zostały scharakteryzowane jako niezidentyfikowane - powiedziała Sue Gough, rzeczniczka Pentagonu. Być może wkrótce dowiemy się o nich czegoś więcej.

Co się stało na Pacyfiku?

Nagrania zostały zarejestrowane przez pilotów wojskowych dzięki systemowi, który znajduje się na pokładzie myśliwców F/A-18. Jeden z filmów pochodzi z 2004 roku, dwa ze stycznia 2015 roku. Do sieci wyciekły w 2007 i 2017 roku. Nieco więcej wiemy o spotkaniu pilotów z UFO sprzed 16 lat.

Jak podawał "The New York Times", wtedy piloci podczas misji szkoleniowej mieli za zadanie przyjrzeć się bliżej śledzonym od tygodni niezidentyfikowanym maszynom. Gdy tylko amerykańscy wojskowi zbliżyli się do obiektu, ten szybko zaczął się wznosić. Piloci przyznawali, że nigdy nie widzieli, żeby cokolwiek tak szybko przyspieszało.

Dwa kolejne filmiki pochodzą z 2015 roku. Na filmach słychać komentarze pilotów. Jeden z nich mówi do kolegi: "Spójrz na ten obiekt stary! On się obraca".

Jak potwierdził "NYT", USA wydaje ok. 22 miliony dolarów rocznie na badania niezidentyfikowanych obiektów latających.

UFO to wywodzące się z nazewnictwa wojskowego United States Air Force określenie obiektu latającego (statku powietrznego) niedającego się zidentyfikować jako żaden znany pojazd ani wyjaśnić żadnym ze znanych zjawisk atmosferycznych. W okresie zimnej wojny utrwaliło się mylne terminologicznie (niezidentyfikowany nie musi oznaczać pozaziemski) potoczne znaczenie UFO jako pojazdu cywilizacji pozaziemskiej (latającego spodka).