Kolejni trzej amerykańscy senatorowie otrzymali tajne dokumenty Pentagonu o serii incydentów z UFO. Źródłem informacji na ten temat jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, która zewidencjonowała spotkania z Niezidentyfikowanymi Obiektami Latającymi. Według urzędników Kongresu i rządu jest to reakcja na rosnącą liczbę podobnych wniosków, składanych przez członków kluczowych komitetów nadzoru.

Jednym z senatorów, który otrzymał sekretne dossier był Mark Warner, wiceprzewodniczący senackiej komisji wywiadu z ramienia Demokratów, którego biuro potwierdziło tę informację w rozmowie z portalem POLITICO.

Jeśli piloci marynarki napotykają na niewyjaśnione ingerencje z powietrza, to jest to kwestia bezpieczeństwa. Senator Warner uważa, że musi wyjaśnić tę sprawę do końca - oświadczyła jego rzeczniczka Rachel Cohen.

Zainteresowanie UFO wzrosło od czasu ujawnienia informacji pod koniec 2017 r., że Pentagon rozpoczął program badania tego problemu na prośbę ówczesnego senatora Harry’ego Reida reprezentującego Demokratów. Urzędnicy resortu obrony przeprowadzili wówczas wywiady z wieloma obecnymi i byłymi marynarzami oraz lotnikami, którzy twierdzili, że napotkali wysoce zaawansowane statki powietrzne. Ich zdaniem ich zachowanie zdawało się przeczyć prawom aerodynamiki, kiedy wtargnęły na chronioną przez wojsko przestrzeń powietrzną. Niektóre z tych incydentów zostały zarejestrowane na wideo i upublicznione.

Klika dni temu Donald Trump przyznał w wywiadzie dl ABC News, że on również został poinformowany o tajnych raportach. Miałem na ten temat bardzo krótkie spotkanie- przyznał. Ludzie mówią, że widzieli UFO. Czy ja w to wierzę? Niezbyt - podsumował prezydent USA.