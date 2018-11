Poznaliśmy szczegóły porozumienia policjantów z MSWiA, Piotr Tymochowicz został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej, prezydenci Warszawy i Wrocławia złożyli zażalenia na decyzje sądów w sprawie organizacji w tych ośrodkach marszów 11 listopada, poznaliśmy nowe stawki VAT. Oto wydarzenia, którymi żyła opinia publiczna w piątek. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia!

Policjanci wracają do pracy. Co znalazło się w porozumieniu?

650 złotych podwyżki od stycznia dla każdego policjanta - to jeden z punktów zawartego w czwartek wieczorem porozumienia policyjnych związkowców z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Porozumienie kończy kilkumiesięczny protest funkcjonariuszy służb mundurowych. W ostatnich dniach z powodu "psiej grypy" nawet 40 procent policjantów w całym kraju było na zwolnieniach lekarskich. W kolejce do rozmów stoją już następni związkowcy - ze służby celno-skarbowej oraz służby więziennej. Tych funkcjonariuszy porozumienie nie objęło, mimo że są w jednej federacji z policjantami, strażakami i strażnikami granicznymi.



Zapadł wyrok w sprawie Piotra Tymochowicza

Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Północ skazał byłego doradcę wizerunkowego polityków Piotra Tymochowicza (wyraził zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku) oskarżonego o "posiadanie w celu rozpowszechniania" plików z pornografią dziecięcą. Tymochowicz został skazany na 2 lata i 6 miesięcy za "posiadanie w celu rozpowszechniania" pornografii dziecięcej oraz na 6 miesięcy za posiadanie treści pornograficznych. Sąd wymierzył karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Tymochowicz musi się także poddać terapii.

Romaszewska popiera decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. Marszu Niepodległości

Zofia Romaszewska przyznała w Porannej rozmowie w RMF FM, że pójdzie 11 listopada na marsz biało-czerwony. Odnosząc się do marszu narodowców wyraziła nadzieję, że "oni są jednak Polakami, a nie nie wiadomo czym". Zapytana przez Roberta Mazurka, jak ocenia decyzję prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołaniu marszu, stwierdziła: Uważam, że to było słuszne". "Robienie awantur w środku Warszawy w 100-lecie odzyskania niepodległości jest po prostu szaleństwem, którego należało zakazać" - mówiła doradczyni Andrzeja Dudy.



Zofia Romaszewska: Pójdę na marsz z prezydentem Karolina Bereza /RMF FM

Wrocław: Miasto odwołuje się ws. decyzji sądu dotyczącej marszu narodowców

Prezydent Wrocławia złożył zażalenie na decyzję sądu okręgowego, który uchylił wydany przez Rafała Dutkiewicza zakaz organizacji niedzielnego marszu narodowców. Sąd apelacyjny ma 24 godziny na rozpatrzenie zażalenia.



Argumentacja z decyzji zakazującej marszu została wzmocniona uzasadnieniem, że konstytucja poza prawem do pokojowych zgromadzeń daje także gwarancję ochrony życia i zdrowia obywateli- mówi Arkadiusz Filipowski z wrocławskiego magistratu. Natomiast z opinii komendanta miejskiego jasno wynika, że marsz może zagrozić bezpieczeństwu i takie ryzyko jest przesłanką ku temu, by do niego nie doszło.





Projekt "STOP NOP" odrzucony. Szczepienia pozostają obowiązkowe

Sejm niemal jednogłośnie odrzucił obywatelski projekt ustawy, który likwiduje obowiązek szczepień ochronnych. Za odrzuceniem opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało się od głosu.



Dramatyczna historia syryjskiego chłopca. Będzie mógł rozpocząć leczenie dzięki internautom



320 dolarów miesięcznie - to kwota, jaką przez najbliższy rok będzie dostawała rodzina Faresa na jego leczenie i specjalistyczny pokarm. Internetową zbiórkę pieniędzy dla półtorarocznego syryjskiego chłopca cierpiącego na padaczkę i dziecięce porażenie mózgowe zorganizowali pracownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, którzy poznali jego historię w obozowisku dla uchodźców w północnym Libanie. Sytuacja, w której znajduje się chłopiec i jego rodzina, poruszyła wiele osób w Polsce. W sumie udało się zebrać 27 715,60 zł. Oprócz gotówki, która będzie przekazywana w sześciu transzach na konto, Fares będzie mógł liczyć na fizjoterapię i wizytę lekarza z Polski. Nasz reporter Patryk Michalski był na miejscu podczas przekazania darowizny.





Prof. Majkowski: Przewiduję ryzyko jakiejś prowokacyjnej akcji



"Święto Niepodległości jest tak wielkim wydarzeniem, że te wszystkie rozgrywki, które miały ostatnio miejsce, raczej jednoczą ludzi niż dzielą" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jerzy Majkowski ps. Czarny, podpułkownik, żołnierz Armii Krajowej i weteran walk w Powstaniu Warszawskim. "Zapraszam na marsz, jak najbardziej. Nie mam powodu, żeby dzielić" - mówi gość Marcina Zaborskiego.







Od tego zaczęła się niepodległa Polska

Tylko na RMF24 pokazujemy "Czternaście punktów Wilsona" - program pokojowy, który prezydent USA Thomas Woodrow Wilson przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu. To w tym dokumencie postulował utworzenie suwerennego państwa polskiego z dostępem do morza. Te wyjątkowe dokumenty trzymane w Bibliotece Kongresu - największej bibliotece na świecie - mógł zobaczyć nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Niełatwo uzyskać zgodę na ich sfilmowanie. Ze względu na ich wielką historyczną wartość są zabezpieczone w specjalnych pomieszczeniach i przechowywane w stałej temperaturze, by nic im się nie stało. Amerykanie pokazali je nam, bo doskonale wiedzą, że zbliża się 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a prezydent Thomas Woodrow Wilson miał w tych wydarzeniach udział.





Nowe stawki VAT. Co zdrożeje, a za co zapłacimy mniej? Sprawdź!

Idą wielkie zmiany podatku VAT! Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej ustawy. W efekcie pozmieniają się stawki podatkowe większości produktów w naszych sklepach. Chodzi o zrobienie porządku w całym systemie - tłumaczy resort.

Warszawski ratusz składa zażalenie na decyzję ws. Marszu Niepodległości

Do Sądu Okręgowego w Warszawie złożone zostało zażalenie na postanowienie tego sądu, który uchylił w czwartek wieczorem decyzję prezydent stolicy w sprawie zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 - przekazał w piątek pełnomocnik stołecznego ratusza mec. Antoni Kania-Sieniawski.

Groził prezydent Warszawy, że ją zabije za odwołanie Marszu Niepodległości

Mężczyznę, który w internecie groził śmiercią prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, zatrzymali policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP przy współpracy z komendą stołeczną - dowiedział się reporter RMF FM. Podejrzany - według funkcjonariuszy - publikował wpisy na jednym z portali społecznościowych, które były reakcją na decyzję władz miasta o zakazie przeprowadzenia Marszu Niepodległości.



Szyc o roli Marszałka Piłsudskiego: Facet pełen energii, ale z momentami kompletnego załamania

Jesienią 2019 roku w kinach pojawi się film Michała Rosy "Piłsudski", w którym Borys Szyc gra tytułową rolę. "Pokazujemy faceta pełnego energii, ale też z momentami kompletnego załamania" - mówi w RMF FM aktor. Borys Szyc opowiedział nam też o teatrze TheMuBa, który od niedawna działa w internecie.





