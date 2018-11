Prezydent Wrocławia złożył zażalenie na decyzję sądu okręgowego, który uchylił wydany przez Rafała Dutkiewicza zakaz organizacji niedzielnego marszu narodowców. Sąd apelacyjny ma 24 godziny na rozpatrzenie zażalenia.

Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej numer 63 przy ulicy Grodzkiej w Szczecinie przygotowali 200-metrową biało-czerwona flagę na zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości / Marcin Bielecki / PAP

Do odwołania dołączono kilkadziesiąt stron ze zdjęciami przedstawiającymi to, co działo się na poprzednich marszach i jakie hasła się tam pojawiały.

Argumentacja z decyzji zakazującej marszu została wzmocniona uzasadnieniem, że konstytucja poza prawem do pokojowych zgromadzeń daje także gwarancję ochrony życia i zdrowia obywateli - mówi Arkadiusz Filipowski z wrocławskiego magistratu. Natomiast z opinii komendanta miejskiego jasno wynika, że marsz może zagrozić bezpieczeństwu i takie ryzyko jest przesłanką ku temu, by do niego nie doszło.

W czwartek Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił zakaz organizacji Marszu Polski Niepodległej, który wydał we wtorek prezydent Wrocławia. Marsz organizowany przez środowiska narodowców ma przejść w niedzielę 11 listopada przez centrum stolicy Dolnego Śląska.

We wtorek prezydent Wrocławia zakazał planowanego na 11 listopada marszu organizowanego przez środowiska narodowe, w tym byłego księdza Jacka Międlara oraz Piotr Rybaka, który został prawomocnie skazany za spalenie w 2015 r. na wrocławskim rynku kukły symbolizującej Żyda. Decyzja o wydaniu zakazu marszu, jak zaznaczył Dutkiewicz, zostało podjęta wspólnie z prezydentem-elektem Jackiem Sutrykiem.

W środę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poinformował na stronie internetowej, że podjął z urzędu sprawę marszu i jego zakazania przez władze Wrocławia. "W ocenie rzecznika uzasadnienie decyzji prezydenta Wrocławia nie wyjaśnia wszystkich kwestii istotnych z punktu widzenia wydanego zakazu, dlatego RPO zwrócił się do policji o pilne przekazanie materiałów, które stanowiły dla władz Wrocławia podstawę do wydania decyzji w sprawie marszu" - czytamy na stronie internetowej RPO.

"Nie można zakazywać zgromadzenia publicznego tylko dlatego, że istnieją obawy co do tego, jak przebiegnie" - podkreślał zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk. "Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń pełni fundamentalną rolę w społeczeństwach demokratycznych, więc musi być chroniona" - dodał.

(j.)