Jesienią 2019 roku w kinach pojawi się film Michała Rosy "Piłsudski", w którym Borys Szyc gra tytułową rolę. "Pokazujemy faceta pełnego energii, ale też z momentami kompletnego załamania" - mówi w RMF FM aktor. Borys Szyc opowiada nam też o teatrze TheMuBa, który od niedawna działa w internecie.

Kadr z filmu "Piłsudski" / fot.Jarosław Sosiński, materiały Next Film /

Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Borysem Szycem Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Film rozpoczyna się w 1901 roku. Piłsudski jest wówczas jeszcze młody, balansuje na granicy życia i śmierci.

To nie jest opowieść o całym życiu Piłsudskiego, co mnie bardzo cieszy - mówi w RMF FM Borys Szyc. Zaczynamy opowieść w momencie, gdy Marszałek ma dokładnie tyle lat, ile ja teraz, czyli 40. Siedzi w szpitalu dla wariatów w Petersburgu - dodaje aktor.

W filmie pojawiają się mało znane wątki z biografii Piłsudskiego: ucieczka ze szpitala psychiatrycznego, napad na pociąg, zamachy PPS-u. Pokazujemy faceta pełnego energii, ale też z momentami kompletnego załamania i w depresji. On jest właściwie ciągle sam przeciwko wszystkim. Z wielką wizją w głowie, bez żadnej gwarancji, że mu się uda, który stawia wszystko na jedną kartę (...) pokazujemy go też jako miłośnika broni, prowokatora. Do tego był w centrum zainteresowania kobiet. Sam te kobiety kochał i uwielbiał - opisuje w rozmowie z RMF FM Borysz Szyc.

Najważniejsze kobiety w życiu Marszałka zagrają Magdalena Boczarska jako Maria Piłsudska oraz Maria Dębska jako Aleksandra Szczerbińska. To jest opowieść o kimś niezwykle pogmatwanym, silnym, egotycznym, czasem też egoistycznym. Bardzo, ciekawa charyzmatyczna postać - mówi nam Borys Szyc.



Kadr z filmu "Piłsudski" / fot.Jarosław Sosiński, materiały Next Film /

TheMuBa - spektakle, koncerty, przedstawienia baletowe dostępne w wersji live

Borys Szyc jest w zespole aktorskim warszawskiego Teatru Współczesnego. Gra tam w spektaklach "Hamlet" i "Psie serce". Od października działa też teatr internetowy, którego jest współtwórcą. TheMuBa to skrót od theatre, music, ballet. A w ofercie są spektakle teatralne, koncerty, przedstawienia baletowe, dostępne w wersji live.

W dzieciństwie uwielbiałem oglądać Teatr Telewizji (...) ten teatr upadł, a teatrów na żywo nie było wcale - mówi o inspiracjach Borys Szyc. Od 11 listopada można oglądać koncert World Orchestra Grzecha Piotrowskiego. A 14 grudnia "Ucho, gardło, nóż", absolutny przebój z warszawskiego Teatru Polonia. Krystyna Janda pożegna się w ten sposób z tym tytułem. Cieszymy się, że zostanie dla potomnych na TheMuBie - mówi w RMF FM Borys Szyc.



Kadr z filmu "Piłsudski", fot. Jarosław Sosiński, materiały Next Film