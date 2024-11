Ponad 16 cm śniegu spadło w stolicy Korei Południowej, Seulu - podała krajowa agencja meteorologiczna. Tak obfitych opadów w listopadzie nie było od czasu rozpoczęcia obserwacji w 1907 roku. To jednocześnie pierwszy śnieg tej zimy.

W Seulu spadło 16 cm śniegu, najwięcej od 1907 roku / YONHAP / PAP/EPA

Jak podała Koreańska Administracja Meteorologiczna, do godz. 7 (23 we wtorek w Polsce) w Seulu spadło 16,5 cm śniegu. Poprzedni rekord padł 28 listopada 1972 r., gdy spadło go 12,4 cm.

KMA i władze metropolitalne wydały dla północnowschodnich dzielnic Seulu ostrzeżenie o dalszych "intensywnych" opadach. Mogą wynieść 20 cm w ciągu doby.

Z powodu trudnych warunków odwołano część lotów na lotnisku w Seulu. Niektóre samoloty są opóźnione. Problemy mają też pasażerowie metra. Składy nie jeżdżą bowiem punktualnie.

Meteorolodzy prognozują opady śniegu i deszczu w całym kraju co najmniej do czwartku rano.