Niezwykłe doniesienia z Macedonii Północnej. 61-letnia kobieta po 37 latach nieudanych prób zajścia w ciążę urodziła swoje pierwsze dziecko: zdrowego chłopczyka.

To pierwsza pacjentka w naszym kraju, która zaszła w ciążę z własnej zamrożonej komórki jajowej, przeszła w Macedonii Płn. zabieg in vitro, a cała ciąża była monitorowana także w kraju - powiedziała na konferencji prasowej Irena Papestiew, dyrektor Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Skopje, gdzie odebrano poród.



Chłopczyk ma na imię Petar i we wtorek wraz z mamą pozwolono mu opuścić szpital.

Kobieta przeszła wcześniej dziesięć nieudanych zapłodnień in vitro i dziesięć poronień.