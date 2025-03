Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi otrzymał w środę list od prezydenta USA Donalda Trumpa, dostarczony do Teheranu przez wysokiego rangą dyplomatę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowały irańskie media. Według doniesień prasowych, prezydent Stanów Zjednoczonych ma w nim zapraszać Iran do negocjacji nuklearnych oraz ostrzegać przed możliwymi działaniami militarnymi.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Negocjacje nuklearne między USA a Iranem. Trump wysłał list

Irańskie media podają, że tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało list od Donalda Trumpa z zaproszeniem do negocjacji nuklearnych.

"List prezydenta USA został dostarczony do Iranu przez doradcę dyplomatycznego prezydenta ZEA, Anwara Gargasza" - podała w środę agencja prasowa Fars.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA napisał list do najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, zapraszając go do przystąpienia do negocjacji nuklearnych i ostrzegając przed możliwymi działaniami militarnymi.

Napisałem, że mam nadzieję na negocjacje, bo to rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Iranu - mówił Trump w wywiadzie dla Fox Business.

Równocześnie amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że USA będą kontynuować kampanię maksymalnej presji za pomocą sankcji, aby załamać eksport irańskiej ropy i osłabić walutę Teheranu.

Doprowadzenie Iranu do ponownego bankructwa będzie początkiem znowelizowanej polityki sankcji - powiedział polityk podczas przemówienia w Economic Club of New York, podkreślając wpływ sankcji USA na irańskiego riala, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stracił połowę wartości.

Wcześniej z amerykańskiej administracji płynęły sygnały o poszukiwaniu innych metod uniemożliwienia Iranowi eksportu ropy naftowej, m.in. poprzez inspekcję tankowców Teheranu w strategicznych, newralgicznych punktach.

W sobotę najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Ali Chamenei oświadczył, że Teheran nie będzie negocjował pod przymusem.

Miał też - podczas spotkania z najwyższymi urzędnikami - zapewnić, że "Republika Islamska z pewnością nie przyjmie tych żądań".



Iran bada metodę szybkiej budowy bomby atomowej

W ocenie amerykańskiego wywiadu Iran utworzył grupę naukowców, która bada możliwości szybkiego zbudowania bomby atomowej - przekazywał w lutym tego roku "New York Times".

Zaznaczono, że program nie został jeszcze wdrożony, ale mógłby skrócić czas budowy bomby z lat do miesięcy.

Władze Iranu deklarują, że nie prowadzą programu nuklearnego w celach wojskowych, jednak w ostatnich latach kraj ten zaczął gwałtownie zwiększać produkcję wzbogaconego uranu. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran dysponuje około 200 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc., co wystarczy na budowę czterech-pięciu bomb atomowych.

Dalsze wzbogacenie uranu do poziomu 90 proc., potrzebnego do zastosowań militarnych, zajęłoby kilka dni. Jednak do budowy bomby nuklearnej nie wystarczy posiadanie samego paliwa. Według wcześniejszych ocen amerykańskiego i izraelskiego wywiadu budowa zaawansowanej głowicy nuklearnej mogłaby zająć Iranowi co najmniej rok-dwa.