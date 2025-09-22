Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na swoim profilu w Truth Social viralowy filmik, przedstawiający ćwiczenia bojówek. Na nagraniu widać kobietę, która dość ociężale trenuje z karabinem Kałasznikowa.
Nagranie od wczoraj krąży w sieci, ale nie jest jasne, gdzie zostało wykonane. To nie przeszkodziło Donaldowi Trumpowi umieścić szyderczego podpisu w mediach społecznościowych.
"ŚCIŚLE TAJNE: Udało nam się uchwycić trening wenezuelskich bojówek. Bardzo poważne zagrożenie!" - napisał Trump, odnosząc się do wideo, na którym widać przebrane w dresy kobiety z karabinami, niezbornie przemieszczające się między punktami treningowymi w trakcie paramilitarnych manewrów.