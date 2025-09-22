Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na swoim profilu w Truth Social viralowy filmik, przedstawiający ćwiczenia bojówek. Na nagraniu widać kobietę, która dość ociężale trenuje z karabinem Kałasznikowa.

Nagranie od wczoraj krąży w sieci, ale nie jest jasne, gdzie zostało wykonane. To nie przeszkodziło Donaldowi Trumpowi umieścić szyderczego podpisu w mediach społecznościowych.

"ŚCIŚLE TAJNE: Udało nam się uchwycić trening wenezuelskich bojówek. Bardzo poważne zagrożenie!" - napisał Trump, odnosząc się do wideo, na którym widać przebrane w dresy kobiety z karabinami, niezbornie przemieszczające się między punktami treningowymi w trakcie paramilitarnych manewrów.

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump publicznie zagroził Wenezueli, że kraj z Ameryki Południowej zapłaci "nieobliczalną cenę", jeśli nie zaprzestanie działań uznawanych przez USA za wrogie wobec ich interesów. Wenezuela odpowiedziała mobilizacją bojówek i oskarżeniami o przygotowywanie przez USA tajnych baz wojskowych w regionie.

Wenezuela posiada jedne z największych rezerw ropy na świecie. USA próbują ograniczyć eksport wenezuelskiej ropy, a także grożą sankcjami krajom, które kupują surowiec z tego kraju. Waszyngton oskarża także Karakas o wspieranie karteli narkotykowych.

Kryzys gospodarczy i polityczny w Wenezueli spowodował masową emigrację, a część uchodźców trafiła do USA, co dodatkowo zaostrza relacje między krajami, zwłaszcza w obliczu nowej polityki wobec uchodźców stosowanej przez administrację Trumpa.

Jak donoszą militarne ośrodki analityczne, USA systematycznie zwiększa swoją obecność wojskową w regionie, co może budzić podejrzenia o przygotowanie do inwazji na Wenezuelę.