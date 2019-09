W przeddzień rocznicy zamachów bombowych z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku, prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zwiększające uprawnienia rządu w walce z terrorystami oraz osobami i organizacjami wspierającymi ich, w tym finansowo.

Donald Trump / KEVIN DIETSCH / POOL / PAP/EPA

Jak poinformował sekretarz stanu Mike Pompeo rozporządzenie modyfikuje akt wydany bezpośrednio po zamachach przez ówczesnego prezydenta George'a W. Busha.

Pompeo wyjaśnił, że nowe rozporządzenie zezwala Departamentom Stanu i Skarbu na bezpośrednie ściganie przywódców organizacji podejrzewanych o terroryzm i ich sojuszników "bez konieczności ustalenia ich powiązań z konkretnymi aktami terroru".



Ponadto rozporządzenie ma ułatwiać namierzanie osób i organizacji uczestniczących w szkoleniu terrorystów oraz zezwala na stosowanie sankcji wobec zagranicznych instytucji finansowych, które świadomie utrzymują kontakty biznesowe z potencjalnymi terrorystami.



Zdaniem Erica Lorbera, byłego doradcy Departamentu Skarbu, nowe rozporządzenie to "istotna zmiana", która umożliwi Departamentowi rzeczywiście skuteczną walkę z takimi instytucjami.



Działając na podstawie nowych uprawnień Departament Skarbu zastosował we wtorek sankcje wobec kilkudziesięciu osób i ugrupowań, w tym wobec palestyńskiego Hamasu, tzw. Państwa Islamskiego (IS), Al-Kaidy i jej filii oraz organizacji związanymi z irańskimi Strażnikami Rewolucji Islamskiej.



Zamachy dokonane przez terrorystów 11 września 2001 r. w Nowym Jorku i Waszyngtonie, przy pomocy uprowadzonych samolotów pasażerskich, spowodowały śmierć prawie 3 tys. osób, 6 tys. zostało rannych.