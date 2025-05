James Comey, były dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI), został przesłuchany przez amerykańską Secret Service. Stało się to po tym, jak opublikował, a następnie usunął post w mediach społecznościowych przedstawiający muszelki na plaży ułożone w cyfry "8647". Republikanie uznali to za nawoływanie do zabójstwa prezydenta USA Donalda Trumpa.

James Comey, były szef FBI opublikował na Instagramie zdjęcie przedstawiające muszelki na plaży, ułożone w cyfry "8647". Chwilę później usunął post.

Zdaniem Republikanów, było to nawoływanie do zabójstwa prezydenta USA Donalda Trumpa.

W wywiadzie dla Fox News sam Trump powiedział, że Comey wzywa do jego zabójstwa.

W związku z publikacją posta, James Comey został przesłuchany przez Secret Service. Może trafić przed sąd.

Comey dobrowolnie stawił się na przesłuchanie, które trwało około godziny w siedzibie agencji w Waszyngtonie, jednak nie został on zatrzymany. Wydarzenie to nastąpiło dzień po tym, jak Comey zamieścił na Instagramie zdjęcie przedstawiające muszelki na plaży układające się w liczby "8647" - co ma oznaczać nawoływanie do przemocy.

Liczba 86 w slangu amerykańskim może oznaczać "odrzucić" lub "pozbyć się", ale w szerszym kontekście może oznaczać także "zabić". Donald Trump jest natomiast 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, co dodaje określony kontekst w interpretacji posta.

Zgodnie z Oxford English Dictionary, wyrażenie "86" wywodzi się z żargonu kelnerów, gdzie liczba ta była używana jako skrót wskazujący, że czegoś nie ma w ofercie lub że klient ma zostać wyrzucony z lokalu.

Trump: Dziecko wie, co to znaczy

Sam Trump, w wywiadzie dla Fox News, stwierdził, że Comey wzywał do jego zabójstwa. Wiedział dokładnie, co to oznaczało - powiedział Trump, który w zeszłym roku dwukrotnie uniknął prób zamachu na swoje życie.

"Dziecko wie, co to znaczy. Nie jest zbyt kompetentny (Comey - przyp. red.), ale wystarczająco kompetentny, by widzieć, co to znaczy" - dodał.

Do postu byłego szefa FBI odniósł się także syn prezydenta - Donald Trump Jr. "James Comey bezceremonialnie wzywa do zamordowania mojego taty" - napisał na platformie X.