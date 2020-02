​"Nie lubię ludzi, którzy wykorzystują swoją wiarę jako usprawiedliwienie do robienia czegoś, co wiedzą, że jest niewłaściwe" - powiedział prezydent USA Donald Trump. W ten sposób odniósł się do zakończonego wczoraj postępowanie w sprawie jego impeachmentu. Dodał, że za próbą impeachmentu stali "nieuczciwi i skorumpowani ludzie".

Trump: nie wiem, czy inni prezydenci byliby w stanie to znieść / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA

Trump odniósł się do kwestii impeachmentu podczas dorocznego Narodowego Śniadania Modlitewnego w Białym Domu.



Jak wszyscy wiedzą, moja rodzina, nasz wspaniały kraj i wasz prezydent zostali poddani straszliwej próbie przez pewnych bardzo nieuczciwych i skorumpowanych ludzi - powiedział Trump dzień po odrzuceniu przez amerykański Senat dwóch artykułów impeachmentu , w których prezydentowi zarzucano nadużycie władzy i utrudnianie pracy Kongresu. "Zrobili wszystko, co możliwe, żeby nas zniszczyć i bardzo skrzywdzili nasz naród" - stwierdził Trump.

W swoim przemówieniu profesor Arthur Brooks z Harvardu, specjalista w zakresie nauk społecznych, który był głównym mówcą podczas spotkania, zaapelował zebranych do tego, żeby "kochali swoich wrogów".



Nie wiem, czy się z panem zgadzam - stwierdził Trump. Nie lubię ludzi, którzy wykorzystują swoją wiarę jako usprawiedliwienie do robienia czegoś, co wiedzą, że jest niewłaściwe - dodał prezydent USA. Jak zaznacza agencja AP, miał na myśli Mitta Romneya, jedynego republikanina, który głosował za usunięciem Trumpa.



Nie lubię także ludzi, którzy mówią: "Modlę się za ciebie", mimo że wiadomo, że to nieprawda - stwierdził Trump, odwołując się do wypowiedzi Nancy Pelosi, spikerki Izby Reprezentantów, która powiedziała w grudniu ub.r., że modli się za prezydenta.



Pelosi, która była obecna na śniadaniu, kręciła głową w czasie wypowiedzi Trumpa.



Prezydent USA pochwalił swoją administrację za wysiłki na rzecz wspierania wolności ekspresji religijnej, obejmującej m.in. modlitwy w szkołach publicznych i ograniczenie finansowania ze środków federalnych dla organizacji, które z rozmawiają z pacjentami o możliwości przeprowadzenia aborcji.



Jak pisze Reuters, Trump na spotkanie w Białym Domu przybył uśmiechnięty, a w dłoniach trzymał gazety z nagłówkami ogłaszającymi jego uniewinnienie. Nie przywitał się z Pelosi.

Nie wiem, czy inni prezydenci byliby w stanie to znieść - podkreślił Trump, komentując proces. Dodał, że "niektórzy mówią, że nie".



Wiele razem przeszliśmy (...). To była niesprawiedliwa sytuacja - rozpoczął swoje przemówienie amerykański prezydent.



To było polowanie na czarownice - ocenił Trump. Dodał, że rozpoczęło się ono, kiedy w 2015 roku razem z żoną, Melanią Trump, zjechał schodami ruchomymi, żeby ogłosić swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta USA, i nigdy się nie zakończyło.