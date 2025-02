Władimir Putin wydał rozporządzenie, w którym polecił resortowi spraw wewnętrznych i Federalnej Służbie Bezpieczeństwa opracowanie środków blokowania połączeń telefonicznych wykonywanych z terytorium "Ukrainy i innych nieprzyjaznych państw obcych w celach przestępczych". Jednym z "nieprzyjaznych państw" od 2022 r. jest Polska.

Władimir Putin / Rex Features / East News

Rozporządzenie ma zostać zrealizowane do lipca br. Informując o nim, rosyjski portal RBK podkreślił, że mieszkańcy Rosji coraz częściej padają ofiarami oszustów telefonicznych.

Portal jako przykład przytoczył sprawę z ubiegłego tygodnia, kiedy od znanej radzieckiej baletnicy, a obecnie choreografki Teatru Maryjskiego w Petersburgu Gabrieli Komlewej wyłudzono ponad 9 mln rubli.

Do kobiety miesiącami dzwoniła osoba, która przedstawiała się jako oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jak przekazała petersburska policja, dzwoniący ostrzegał ją przed oszustami i przekonał ofiarę do przelania 9,1 mln rubli na konto nieznanego jej odbiorcy.

Natomiast pod koniec ub. miesiąca uczeń ósmej klasy wrzucił koktajl Mołotowa do budynku administracji moskiewskiego osiedla. Według portalu "zmusili go do tego oszuści dzwoniący z terytorium Ukrainy", którzy również nakazali mu wyjąć z rodzinnego sejfu kilkaset tysięcy rubli i dużą kwotę w obcej walucie.

Portal Lenta informował, że wśród najczęściej używanych przez telefonicznych oszustów fraz, poza takimi jak "podaj kod SMS" i "bezpieczne konto", znajdują się "bank centralny", "ministerstwo spraw wewnętrznych" oraz "FSB".

Na liście państw uznanych w Rosji za wrogie znajdują się - poza Polską - także: Australia, Albania, Andora, Wielka Brytania (łącznie z Jersey), Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bahamy, Gibraltar, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronezja, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, Republika Korei, San Marino, Macedonia Północna, Singapur, Stany Zjednoczone, Ukraina, Czarnogóra, Szwajcaria i Japonia.