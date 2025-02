"Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone" - powiedział Donald Trump. Prezydent zapowiedział w środę, że USA nałożą cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej. Taryfy te mają dotyczyć m.in. samochodów.

Donald Trump na pierwszym posiedzeniu gabinetu / Al Drago / PAP/EPA

Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy - powiedział Trump, pytany o to, czy nałoży cła na towary z UE.

Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem - dodał.