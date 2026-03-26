W środę litewscy pogranicznicy zatrzymali rekordową w tym roku liczbę 29 migrantów próbujących nielegalnie przedostać się z Białorusi. Część z nich zastosowała dotąd niespotykaną metodę ukrywania się - wydarzyło się to podczas przekraczania granicy przez rezerwat Čepkelių.

Tak migranci próbowali przekroczyć granicę / https://vsat.lrv.lt/ / Materiały prasowe

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Rekordowa liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy

W środę funkcjonariusze litewskiej straży granicznej uniemożliwili nielegalne przedostanie się do kraju 29 migrantom z Białorusi. To najwyższy do tej pory dzienny wynik w 2026 roku - poprzedni rekord wynosił 18 osób i został odnotowany 20 marca.

Szczególnie nietypowy był przypadek grupy 10 migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę w rejonie wsi Katros, na terenie rezerwatu Čepkelių. Wykorzystali oni wykonane z gałęzi leszczyny i śpiworów prowizoryczne osłony, pod którymi próbowali niezauważenie przejść przez podmokły teren. Ich działania zostały jednak zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu granicznego. Migranci zostali następnie zatrzymani przez patrol z psami służbowymi.

Wideo youtube

Migranci coraz bardziej zdeterminowani

Zatrzymani twierdzili, że są obywatelami Pakistanu, Iranu i Afganistanu. Tylko czterech z nich posiadało paszporty. Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny, litewscy pogranicznicy nie stwierdzili zagrożenia ze strony migrantów i zgodnie z przepisami zawrócili ich na Białoruś.

Według litewskich służb, większość migrantów próbujących przedostać się przez granicę to mężczyźni w wieku 20-40 lat, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem azylu na Litwie, lecz chcą przedostać się dalej na Zachód, głównie do Niemiec.

Śpiwory użyte przez migrantów do kamuflażu / https://vsat.lrv.lt/ / Materiały prasowe



