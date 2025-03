"Są pewne metody, za pomocą których można rządzić więcej niż dwie kadencje" - powiedział Donald Trump w telefonicznej rozmowie z dziennikarką NBC. Prezydent USA nie wykluczył, że będzie się o to ubiegał i dodał, że nie jest to żart.

Donald Trump / PAP/EPA/SHAWN THEW / PAP

Dziennikarka NBC Kristin Welker przeprowadziła w niedzielę telefoniczny wywiad z Donaldem Trumpem. Prezydent USA groził w nim Rosji cłami na ropę w przypadku fiaska rozmów pokojowych, straszył także Iran bombardowaniem.

Trzecia kadencja Trumpa?

Dziennikarka NBC miała zapytać Trumpa także o jego żarty na temat trzeciej kadencji. Polityk oświadczył, że jest za wcześnie, by mówić o takim scenariuszu. Dodał, że "wiele osób chce, by to zrobił".

Musimy zacząć od powiedzenia, że mam najwyższe notowania w sondażach wśród republikanów od 100 lat. W wielu sondażach, w prawdziwych sondażach, jesteśmy w wysokich 70-tkach (publiczne sondaże wskazują na 48-50 proc. - PAP) . I wiesz, wiele osób chciałoby, żebym to zrobił. Ale zasadniczo mówię im, że mamy długą drogę do przebycia, wiesz, to bardzo wczesna faza administracji - odparł Trump.

Pytany, czy istnieją plany na jego trzecią kadencję, Trump stwierdził, że "są metody", by to zrobić.

Dopytywany przez Welker, czy chodzi o scenariusz w którym wiceprezydent J.D. Vance wygrywa kolejne wybory i ustępuje na rzecz Trumpa, prezydent potwierdził, lecz dodał, że są też inne sposoby na ominięcie konstytucyjnego limitu dwóch kadencji.

Limit dwóch kadencji

22. poprawka do konstytucji USA, która wprowadziła limit, mówi o tym, że nikt nie może zostać "wybrany" na więcej niż dwie kadencje. Według zwolenników Trumpa oznacza to, że mógłby zostać prezydentem po raz trzeci nie w wyniku wyborów, lecz sukcesji. Poprawka mówi też jednak, że nikt, kto pełnił urząd prezydenta przez ponad dwa lata w wyniku sukcesji, nie może zostać wybrany więcej niż raz.

Otwarcie do trzeciej prezydentury Trumpa nawołuje m.in. jego były doradca Steve Bannon. Republikański kongresmen Andy Ogles zgłosił natomiast projekt poprawki konstytucyjnej, zwiększającej limit do trzech kadencji.

Trump zapewnił Welker, że nie żartuje, mówiąc o ewentualnej kolejnej kadencji, a pytany, czy chciałby rządzić przez kolejne cztery lata, stwierdził, że "lubi pracować". Dodał jednak, że wciąż jest "zbyt wcześnie, by nawet o tym myśleć".