"Jestem wkurzony kwestionowaniem władzy Zełenskiego przez Putina, mogę wprowadzić cła na rosyjską ropę" - powiedział prezydent Donald Trump w telefonicznej rozmowie z dziennikarką stacji NBC News.

Donald Trump / PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL / PAP

Trump: Jestem wściekły

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie telefonicznym z dziennikarką NBC Kristin Welker, że nałoży dodatkowe cła - w wysokości od 25 proc. do 50 proc. - na całą rosyjską ropę naftową. Zrobi tak, jeśli uzna, że Moskwa blokuje jego wysiłki zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie. Cła mogą zostać wprowadzone w ciągu miesiąca - zapowiedział amerykański prezydent.

Jak podała NBC, Trump mówił, że jest jest "wkurzony" i "bardzo wściekły" na słowa rosyjskiego prezydenta, kwestionujące zasadność sprawowania władzy przez prezydenta Zełenskiego. Stwierdził, że jego słowa (Putina - red) "nie idą w dobrym kierunku". Zapowiedział, że znów planuje rozmawiać z rosyjskim przywódcą w tym tygodniu.

Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie, i jeśli uznam, że to była wina Rosji — co może nie być prawdą — ale jeśli uznam, że to była wina Rosji, nałożę cła wtórne na ropę, na całą ropę pochodzącą z Rosji - powiedział Trump.

Trump o bombardowaniu Iranu

Donald Trump w rozmowie z dziennikarka NBC miał odnieść się także do kwestii irańskiego programu atomowego.

Jeśli nie zawrą umowy, dojdzie do bombardowania. Będzie to bombardowanie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano - powiedział Trump w rozmowie telefonicznej relacjonowanej przez dziennikarkę NBC Kristin Welker. Odniósł się w ten sposób do złożonej przez niego oferty negocjacji na temat irańskiego programu atomowego.

Iran w niedzielę odrzucił propozycję Trumpa. Prezydent USA zagroził również Iranowi "cłami wtórnymi", tj. nałożeniem ceł na kraje kupujące od Iranu ropę naftową.