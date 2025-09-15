Prezydent Stanów Zjednoczonych nie przestaje zaskakiwać. Donald Trump tym razem zapowiedział, że ogłosi stan wyjątkowy i... sfederalizuje Waszyngton. Wcześniej burmistrz Muriel Bowser informowała, że policja nie będzie współpracować z Urzędem Imigracyjnym i Celnym (ICE) w zakresie informacji o osobach nielegalnie przebywających w USA.

Prezydent USA Donald Trump zapowiada federalizację Waszyngtonu / Shutterstock

Agencja Reutera przypomina, że wypowiedź Donalda Trumpa poprzedziły manifestacje, których uczestnicy protestowali przeciwko obecności w stolicy oddziałów Gwardii Narodowej. Amerykański przywódca podjął decyzję o wysłaniu funkcjonariuszy w związku z wysokim poziomem przestępczości w Dystrykcie Kolumbii.

Trump: Sfederalizuję to miasto

Z kolei za pośrednictwem portalu społecznościowego Truth Social - należącym do Trumpa - prezydent USA oświadczył, że dzięki jego decyzji Waszyngton "przeżywa prawdziwy rozkwit".

Obwinił przy okazji "radykalnych lewicowych demokratów" o wywieranie nacisków na burmistrz Bowser. "Mieszkańcy i przedsiębiorcy Waszyngtonu, nie martwcie się, jestem z wami. Ogłoszę stan wyjątkowy i w razie potrzeby sfederalizuję miasto!!!" - napisał.

Gwardia Narodowa Dystryktu Kolumbii podlega bezpośrednio prezydentowi.

Powrót do wyborczej obietnicy

Trump już w sierpniu groził przejęciem amerykańskiej stolicy przez władze federalne, by "rządzić tym miastem tak, jak powinno być zarządzane". Mówił o tym jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, a powrócił do tematu w ubiegłym miesiącu - przypomniał portal PBS.

Waszyngton D.C. jest siedzibą rządu federalnego. Dystrykt Kolumbii nie jest stanem - jego mieszkańcy nie mają pełnej reprezentacji w Kongresie USA. Od 1973 roku, gdy w życie weszła ustawa Home Rule Act mieszkańcy Waszyngtonu mogą wybierać burmistrza i radę miejską. W ostatnich wyborach prezydenckich, które zostały przeprowadzone w listopadzie 2024 roku, na Trumpa głos oddało poniżej 6,5 proc. wyborców okręgu.