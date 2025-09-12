"Nie, to nie była pomyłka" - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wpis wicepremiera, zamieszczony w nocy z czwartku na piątek, jest pokłosiem wstrząsających słów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "to mógł być błąd".

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną . Jak określiło to nasze Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych, była to sytuacja "bezprecedensowa" - pierwsza taka od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Jak informował premier Donald Tusk, część z 19 dronów, które wtargnęły nad polskie niebo "mogła stanowić zagrożenie". Te zostały zestrzelone. W czwartek, jak informowało MSWiA, w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, został odnaleziony 17. rosyjski dron .

Donald Trump stwierdził, że mogła to być pomyłka

Prezydent USA Donald Trump, poproszony w czwartek o ocenę incydentu, nie wykluczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem pomyłki.

To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy przed odlotem do Nowego Jorku na mecz baseballowy.

"Nie, to nie była pomyłka"

W nocy z czwartku na piątek do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych odniósł się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

"Nie, to nie była pomyłka" - napisał krótko wicepremier Sikorski.