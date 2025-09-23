Na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych NordStar Airlines doszło do serii nieszczęśliwych zdarzeń. Śmierć jednego z pasażerów to nie wszystko...

Seria nieszczęśliwych zdarzeń na pokładzie samolotu linii lotniczych NordStar Airlines (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie jako pierwszy poinformował telegramowy kanał "Baza", ale szczegóły na ten temat przekazał portal Gorobzor.ru.

Wynika z nich, że samolot linii lotniczych NordStar Airlines miał wystartować z Ufy do Irkucka w nocy 23 września.

Lot został jednak przełożony, bo w trakcie wsiadania do maszyny 47-letni pasażer źle się poczuł i stracił przytomność.

"Rozpoczęto akcję reanimacyjną. O godz. 00:52 stwierdzono zgon" - przekazały władze portu lotniczego w Ufie, cytowane przez Gorobzor.ru. Dodano, że śmierć nastąpiła na pokładzie samolotu.

Mało tego - widząc śmierć mężczyzny, inny pasażer tego samego lotu dostał ataku padaczki. Choć udzielono mu pomocy medycznej, to ze względów bezpieczeństwo zabroniono podróży.

"Baza" podała, że kolejny pasażer, będąc świadkiem tych zdarzeń, tak się zestresował, że postanowił zostać na lotnisku w Ufie.

Po serii nieszczęśliwych zdarzeń maszyna NordStar Airlines ostatecznie wystartowała, kierując się w stronę Irkucka.