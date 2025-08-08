Trzy kilkuletnie dziewczynki zginęły w wyniku eksplozji granatu w miejscowości Pulka w stanie Borno na północnym wschodzie Nigerii. Według lokalnych służb bezpieczeństwa, dzieci bawiły się niebezpiecznym ładunkiem, który prawdopodobnie został podrzucony przez islamistów z Boko Haram.

Tragiczna eksplozja w Nigerii. Zginęły trzy kilkuletnie dziewczynki / Shutterstock

Do tragedii doszło w czwartek. Na miejsce natychmiast przybyli policyjni i wojskowi saperzy oraz lokalni myśliwi, którzy zabezpieczyli teren i przeszukali okolicę w poszukiwaniu innych niebezpiecznych przedmiotów. Władze zaapelowały do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich podejrzanych znalezisk służbom bezpieczeństwa, by zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

Od początku roku północno-wschodnia Nigeria zmaga się z nasilonymi atakami Boko Haram. Islamscy ekstremiści regularnie ostrzeliwują i przejmują posterunki wojskowe, minują drogi oraz napadają na miejscową ludność. Gubernator stanu Borno, Babagana Zulum, już na początku roku apelował do wojska o dodatkowe wsparcie, jednak nie otrzymał pomocy - władze federalne twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą.

Stan Borno od 15 lat pozostaje epicentrum rebelii dżihadystów z Boko Haram, którzy dążą do ustanowienia kalifatu na kontrolowanych przez siebie terenach. Według rządu w Abudży, działalność tej organizacji doprowadziła do śmierci ponad 40 tysięcy osób.

Czym jest Boko Haram

Boko Haram to islamistyczna organizacja terrorystyczna działająca głównie w północno-wschodniej Nigerii, a także w sąsiednich krajach: Nigrze, Czadzie i Kamerunie. Grupa powstała na początku XXI wieku, a jej pełna nazwa brzmi: "Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad", co oznacza "Ludzie Sunnickiej Tradycji na rzecz Propagowania Islamu i Dżihadu". Nazwa "Boko Haram" w języku hausa oznacza "Zachodnia edukacja jest zakazana" lub może być rozumiana jako ogólny sprzeciw dla zachodniej cywilizacji.

Celem Boko Haram jest ustanowienie kalifatu i wprowadzenie surowego prawa szariatu na kontrolowanych przez siebie terenach. Organizacja sprzeciwia się zachodniej edukacji, kulturze i wpływom, co znajduje odzwierciedlenie w jej nazwie. Od 2009 roku Boko Haram prowadzi brutalną kampanię terroru: atakuje szkoły, posterunki wojskowe, kościoły, meczety oraz cywilów. Grupa jest odpowiedzialna za liczne zamachy bombowe, porwania (w tym głośne uprowadzenie ponad 270 uczennic z Chibok w 2014 roku), masakry i grabieże.

Według szacunków ONZ i rządu Nigerii, w wyniku działań Boko Haram od 2009 roku zginęło ponad 40 tysięcy osób, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Organizacja doprowadziła do poważnego kryzysu humanitarnego w regionie Jeziora Czad.

W 2015 roku część Boko Haram złożyła przysięgę wierności tzw. Państwu Islamskiemu (ISIS), tworząc odłam znany jako ISWAP (Islamic State West Africa Province). Obie frakcje prowadzą działalność terrorystyczną, choć często rywalizują ze sobą.

Władze Nigerii oraz państw sąsiednich, przy wsparciu międzynarodowym, prowadzą operacje wojskowe przeciwko Boko Haram. Mimo sukcesów militarnych, organizacja wciąż pozostaje groźna i regularnie przeprowadza ataki, zwłaszcza w stanie Borno.