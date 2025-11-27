Akcja ratownicza

Według służb ratunkowych, 40 z 44 ofiar śmiertelnych zginęło na miejscu. 66 osób zostało hospitalizowanych, z czego aż 45 jest w stanie krytycznym. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć - około 280 osób uznaje się za zaginione.

Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie. Po 15 godzinach walki z ogniem sytuacja w czterech wieżowcach została opanowana, ale w trzech kolejnych pożar wciąż się tli. W działaniach bierze udział 26 ekip ratowniczych. Akcję utrudniają wysoka temperatura i spadające elementy konstrukcji. Ratownicy starają się dotrzeć do najwyższych pięter budynków.

Zatrzymania i zarzuty dla pracowników firmy remontowej

W związku z katastrofą policja zatrzymała trzech mężczyzn - dwóch dyrektorów i konsultanta inżynieryjnego firmy budowlanej odpowiedzialnej za renowację kompleksu. Postawiono im zarzuty rażącego zaniedbania i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Wstępne ustalenia wskazują, że materiały używane podczas remontu, takie jak siatki ochronne, styropian, plandeki i folie, mogły nie spełniać norm przeciwpożarowych. To właśnie one miały przyczynić się do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia.

Najtragiczniejszy pożar od dekad

To największa katastrofa pożarowa w Hongkongu od listopada 1996 roku, kiedy w pożarze budynku handlowo-mieszkalnego w dzielnicy Kowloon zginęło 41 osób.