Co najmniej 44 osoby zginęły w wyniku pożaru, który wybuchł w środę w kompleksie mieszkalnym Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po na północy Hongkongu. Tragedia wstrząsnęła miastem - blisko 280 osób uznaje się za zaginione, a dziesiątki rannych walczą o życie w szpitalach. Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rażące zaniedbania.

  • Pożar wybuchł w środę po południu w kompleksie Wang Fuk Court.
  • Zginęły co najmniej 44 osoby, 280 osób jest zaginionych.
  • 66 osób trafiło do szpitali, 45 z nich jest w stanie krytycznym.
  • Policja zatrzymała trzech pracowników firmy remontowej.
  • Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie przez łatwopalne rusztowania.
Do tragedii doszło w środę około godziny 15 czasu lokalnego. Ogień pojawił się na jednym z wysokościowców w kompleksie Wang Fuk Court. W całym kompleksie, który składa się z ośmiu 31-piętrowych bloków, mieszka ponad 4,7 tysiąca osób. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie po bambusowych rusztowaniach, które oplatały budynki. Zostały one zamontowane w związku z prowadzonym generalnym remontem.

Akcja ratownicza

Według służb ratunkowych, 40 z 44 ofiar śmiertelnych zginęło na miejscu. 66 osób zostało hospitalizowanych, z czego aż 45 jest w stanie krytycznym. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć - około 280 osób uznaje się za zaginione.

Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie. Po 15 godzinach walki z ogniem sytuacja w czterech wieżowcach została opanowana, ale w trzech kolejnych pożar wciąż się tli. W działaniach bierze udział 26 ekip ratowniczych. Akcję utrudniają wysoka temperatura i spadające elementy konstrukcji. Ratownicy starają się dotrzeć do najwyższych pięter budynków.

Zatrzymania i zarzuty dla pracowników firmy remontowej

W związku z katastrofą policja zatrzymała trzech mężczyzn - dwóch dyrektorów i konsultanta inżynieryjnego firmy budowlanej odpowiedzialnej za renowację kompleksu. Postawiono im zarzuty rażącego zaniedbania i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Wstępne ustalenia wskazują, że materiały używane podczas remontu, takie jak siatki ochronne, styropian, plandeki i folie, mogły nie spełniać norm przeciwpożarowych. To właśnie one miały przyczynić się do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia.

Najtragiczniejszy pożar od dekad

To największa katastrofa pożarowa w Hongkongu od listopada 1996 roku, kiedy w pożarze budynku handlowo-mieszkalnego w dzielnicy Kowloon zginęło 41 osób.