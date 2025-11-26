Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej zostało postrzelonych w środę po południu czasu miejscowego nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie. Według najnowszych doniesień stan poszkodowanych jest krytyczny. Podejrzany został zatrzymany. Wcześniej gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey poinformował, że obaj żołnierze Gwardii Narodowej, postrzeleni w środę w Waszyngtonie, zmarli na skutek odniesionych ran.

Służby w Waszyngtonie po strzelaninie nieopodal Białego Domu / DREW ANGERER/AFP / East News

Ze względu na zagrożenie zamknięty został Biały Dom, a na niespełna godzinę wstrzymano odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana.

W środę w Waszyngtonie, zaledwie jedną przecznicę od Białego Domu, doszło do strzelaniny.

Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej USA postrzelonych w strzelaninie

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem jako pierwsza poinformowała, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej. Kilkadziesiąt minut później prezydent USA Donald Trump przekazał, że poszkodowani są w stanie krytycznym.

Dodał, że sprawca strzelaniny również został "ciężko ranny".