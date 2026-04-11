W sobotnie popołudnie doszło do poważnego wypadku na popularnej kolejce górskiej w wiedeńskim parku rozrywki Prater. W wyniku zdarzenia kilka osób zostało rannych. Przyczyną wypadku była błędna ocena sytuacji przez maszynistę, co doprowadziło do wykolejenia się pierwszego wagonu.

Wypadek kolejki w wiedeńskim Praterze. Są poszkodowani

Jak informuje "Kronen Zeitung", dwie kobiety w wieku 63 lat zostały przewiezione do szpitala przez wiedeńskie służby ratunkowe. Trzy inne osoby, w tym dwie kobiety w wieku 39 lat i mężczyzna w wieku 46 lat, doznały stłuczeń i zostały opatrzone na miejscu. Na szczęście w wypadku nie ucierpiały dzieci.

Operatorzy kolejki podkreślili, że wypadek nie był wynikiem awarii technicznej, lecz błędu ludzkiego. Pociąg jechał zbyt szybko, a ponieważ hamulec ręczny nie został uruchomiony, "pierwszy wagon wykoleił się" - napisano w oświadczeniu.

Organizatorzy wyrazili również życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla wszystkich poszkodowanych. Policja nadal bada przyczyny wypadku, jednak nie ma jeszcze potwierdzonych informacji.

"Zwergerlbahn" (kolejka krasnoludków) jest jedną z najstarszych działających kolejek górskich na świecie, zbudowaną w latach 1948-1950. Trasa o długości około 450 metrów prowadzi przez sztuczną scenerię nawiązującą do Großglocknera - najwyższego szczytu Austrii.

Kolejka jest prowadzona jako rodzinne przedsiębiorstwo i zachowana w oryginalnym stanie jako drewniana konstrukcja z konwencjonalnym układem torów.

Niemal dwa lata temu doszło do innego incydentu w Praterze, kiedy to wykoleiła się lokomotywa Liliputbahn. Wówczas podejrzewano sabotaż.



