Co najmniej dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych po tym, jak na wędrujących górskim wąwozem w pobliżu Mixnitz w austriackiej Styrii posypały się skały.

Do tragedii doszło w Bärenschützklamm - to pomnik przyrody na północ od Grazu. Znajduje się tam ścieżka, która wiedzie przez wąwóz i zaliczana do jednej z najbardziej atrakcyjnych tras wędrownych w Austrii. Składają się na nią 164 drewniane pomosty oraz w sumie dwa i pół tysiąca schodów i stopni.

I właśnie na turystów znajdujących się na takich drewnianych pomostach posypały się oderwane od ściany skały. Ich siła była tak duża, że - jak donoszą media w Austrii - zerwanych zostało kilka pomostów.

Na miejsce udali się ratownicy górscy oraz policja alpejska i straż pożarna.

Bärenschützklamm to miejsce bardzo popularne wśród turystów. Jak podaje telewizja ORT, rocznie wąwóz odwiedza 40 tysięcy osób.

Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.